Дикие встречи фотографа Дэвида Ярроу

Дэвид Ярроу (David Yarrow) – всемирно известный фотохудожник и один из самых продаваемых фотографов дикой природы в Европе , пишет , пишет ФотоТелеграф





Он родился в 1966 году в Глазго, Шотландия. Снимает красоту отдалённых регионов планеты, различные культуры и редких животных.





В США фотографии Дэвида выставлялись в знаменитом Perot Museum в Далласе и постоянно экспонируются в новом Музее естественной истории в штате Миссури.





Снимки Ярроу – в числе самых востребованных работ в своей отрасли. Фотографа представляют ведущие мировые галереи, а его снимки продают на сумму до 60 000 долларов.





Дэвид подписал контракт с издательством «Rizzoli» в Нью-Йорке, чтобы выпустить книгу под названием «Дикие встречи» (Wild Encounters). В неё вошли фотографии, сделанные на семи континентах, в тех краях, где различные виды находятся под наибольшей угрозой исчезновения.





Ярроу гордится тем, что предисловие к книге написал его королевское высочество герцог Кембриджский. Фотоцикл выпустили в октябре 2016 года. Все авторские гонорары уйдут в британскую некоммерческую организацию Tusk Trust, основанную в 1990 году для защиты африканских диких животных.





Работы Дэвида Ярроу не только самые красивые, но и, пожалуй, самые опасные фотографии дикой природы из всех, что нам доводилось увидеть. Перемещаясь от полюса к полюсу, от континента к континенту, он посетил морозную арктическую тундру, бескрайние африканские пустыни, первобытные тропические леса и отдалённые поселения.





На протяжении более двух десятилетий этот легендарный фотограф подвергает себя опасности, чтобы запечатлеть самые невероятные фотографии диких животных. Создаётся впечатление, что львы, слоны, тигры, белые медведи находились на расстоянии вытянутой руки от фотографа.





Он действительно приближался к ним невероятно близко. «Думаю, я приблизился к белому медведю ближе, чем кто-либо в дикой природе, – говорит Ярроу. – Как только распечатали первое крупное изображение в Лос-Анджелесе, мне позвонили и сказали: “Дэвид, посмотри в его глаза – в них ты!”. И это правда. Я случайно сделал селфи в глазах белого медведя».



