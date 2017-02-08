Госдума готовится легализовать онлайн-аптеки

Но, по мнению комитета Госдумы по охране здоровья, продажу в интернете можно разрешить только для нерецептурных лекарств.

Член комитета Госдума по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с журналистами сообщил, что парламент готов поддержать продажу лекарств в интернете. Реализация лекарств через интернет будет удобной для граждан, однако, по мнению Куринного, в онлайн-продажу должны попадать только распространённые, а не рецептурные лекарства.

«При надлежащем контроле качества продажа лекарств через интернет возможна, — считает депутат. — Нужно понимать, что у нас и в аптеках не всегда продаются оригинальные препараты — в розничной сети мы до сих пор не навели порядок». Он убеждён, что при должном контроле можно наладить реализацию в Интернете распространённых (а не сильнодействующих и рецептурных) лекарств и пищевых добавок.

В Минздраве в начале этого года приступили к работе над новым порядком розничной продажи лекарствами. Речь идет о разработке проекта постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и лекарственными препаратами для ветеринарного применения (за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов) дистанционным способом и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации» призван урегулировать отношения, связанные с дистанционной торговлей лекарственными препаратами. Соответствующий проект документа размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас, напомним, интернет-аптеки находятся в «полулегальном» режиме: заказывать лекарства через их сайты можно, но выкупать препараты необходимо в действующей аптеке. В то же время этот порядок нередко нарушается: если постараться, можно найти электронные ресурсы, через которые можно заказать лекарства и их доставку курьером. А в отчётах региональных прокуратур интернет-аптеки — одна из самых часто встречающихся позиций, требования о блокировке которых через судебные процедуры уходит в Роскомнадзор.

В реестре запрещенных сайтов значатся десятки интернет-ресурсов, которые предлагают дистанционную продажу лекарств (к примеру, выборки по словам «apteka» или «farma»).

В Минздраве говорят, что цель нового порядка — обеспечить эффективный контроль качества лекарств, находящихся в обращении и борьба с их неправомерным распространением через интернет.

Анонсированное на этот год принятие закона о дистанционной торговле лекарствами откроет перспективный рынок доставки лекарств. Интерес к нему проявляют практически все лидеры аптечной розницы. По данным Ефима Алдухова, управляющего партнера E-Commerce Solutions, крупнейшие аптечные сети уже инвестируют несколько миллионов долларов в IT-платформы для запуска интернет-магазина.

Документ, который регламентирует работу интернет-аптек, подготовлен и внесен в правительство, ожидается, что он вступит в силу в I квартале 2017 года, но потребуется время на формулирование правил этой торговли, говорит Николай Беспалов, директор по развитию RNC Pharma. Эксперты сходятся во мнении, что интернет-торговля лекарствами начнется к лету текущего года. Если в 2017 году решение будет принято, уже в 2018 году онлайн-продажи составят до 2% от общего объема продаж лекарств населению, а в 2019-м — до 6%, ожидают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Опыт аптечной розницы могут перенять и другие участники рынка. Работа по ослаблению ограничений на дистанционную торговлю сейчас идет на нескольких направлениях. Так, в Госдуме проходит обсуждение законопроекта о торговле алкоголем онлайн — она потребует от магазина специальной лицензии. А ювелиры уже в этом году ожидают снятия запрета на торговлю ювелирными изделиями в Интернете. Так что в будущем служба доставки может быть оборудована не только холодильником для лекарств, но и сейфом для украшений.