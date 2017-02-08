Абаев: каждое упоминание в СМИ игр суицидального характера это их реклама

Не стоит забывать и о так называемом «эффекте Вертера», когда актуальность и сенсационность новостей о суицидах ведет к увеличению числа самоубийств.

Министр информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев высказался о нашумевших играх среди подростков, которые в печальных случаях приводят к суициду, сообщает сообщает Zakon.kz





"Сегодня в обществе активно обсуждается информация о привлечении подростков к участию в виртуальной игре суицидального характера. Резонанс этого вопроса понятен – речь идет о безопасности наших детей.

Но мы должны помнить, что каждое их упоминание в СМИ – это реклама деструктивных сообществ" - заявил на своей странице в Faсebook министр.





Нашим министерством на постоянной основе ведется мониторинг социальных медиа с целью выявления групп суицидальной направленности.





Налажен контакт с собственником социальной сети по вопросам блокировки и удаления таких сообществ в оперативном порядке.





В результате, за последние годы были удалены сотни групп с подобным контентом.





К слову, всего, по данным МВД РК, в 2016 году по стране было расследовано 9 уголовных дел по фактам доведения до самоубийства несовершеннолетних.





Однако каких-либо сведений о влиянии на их поведение социальных сетей и групп не получено.





В России в прошлом году на фоне общественного ажиотажа многие факты суицида стали списывать на данный квест. Однако расследования показывали, что совершившие самоубийство дети в подобных группах не состояли. Проблема чаще всего лежала глубже, в отношениях.





В любом случае, успех в борьбе с этим социальным злом невозможен без общих усилий государства, образовательных учреждений, родителей и широкой общественности.





Поэтому мы призываем всех неравнодушных в случае обнаружения подозрительных пабликов направлять жалобу по ссылке



