В КНБ разработали План по противодействию экстремизму и терроризму

Комитетом национальной безопасности совместно с государственными органами разработаны проекты Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2017-2020 годы и Плана мероприятий по ее реализации, сообщает Zakon.kz со ссылкои на пресс-службу ведомства.

«Программа ориентирована на консолидацию усилий государства и общества по недопущению радикализации граждан и дерадикализации лиц, разделяющих экстремистские идеи по разжиганию религиозной вражды или розни», - говорится в сообщении.

С проектом документа можно ознакомиться на официальном сайте КНБ (knb.kz) и на сайте Антитеррористического центра Республики Казахстан (atc.gov.kz). В настоящее время проекты госпрограммы и плана мероприятий по ее реализации открыты для публичного обсуждения. Предложения и замечания принимаются по электронному адресу atc@knb.kz.