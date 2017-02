В Австралии закрыты десятки пляжей из-за человеческих отходов

Виновника временной непригодности пляжей определили сразу: им оказался крупный город Мельбурн, переживший несколько проливных дождей, от которых серьезно пострадала городская канализационная система. Потоки отходов жизнедеятельности мельбурнцев отправились прямиком в залив Порт-Филлип и прибились к его прибрежным зонам.

Экологи пришли в ужас, а медики серьезно обеспокоены вероятностью вспышки инфекции. Коммунальным службам Мельбурна придется основательно заняться очистительными системами.

#BeachReport forecast: 36 beaches are rated POOR due to recent rain and likely stormwater pollution. Updates: https://t.co/lt0qAextBLpic.twitter.com/dtW0u4sTvb