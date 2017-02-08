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В Австралии закрыты десятки пляжей из-за человеческих отходов

8 февраля 2017, 14:05

С неприятными сюрпризами местные жители, привыкшие проводить время на пляжах, сталкиваются уже второй раз за месяц.


В Австралии человеческие фекалии испортили 36 прекрасных пляжей, пишет портал "Моя планета" со ссылкой на Mashable.

Виновника временной непригодности пляжей определили сразу: им оказался крупный город Мельбурн, переживший несколько проливных дождей, от которых серьезно пострадала городская канализационная система. Потоки отходов жизнедеятельности мельбурнцев отправились прямиком в залив Порт-Филлип и прибились к его прибрежным зонам.

Экологи пришли в ужас, а медики серьезно обеспокоены вероятностью вспышки инфекции. Коммунальным службам Мельбурна придется основательно заняться очистительными системами.


На прошлой неделе в другом регионе Австралии, Квинсленде, на местные пляжи выбросило сотни ядовитых голубых медуз. Дары моря несколько дней пролежали под солнцем, стали подсыхать и источать неприятный запах, насолив не только местным жителям, но и бродячим собакам, решившим откушать никем не охраняемое «блюдо».

Фото: foto-traveller.ru

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