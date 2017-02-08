В Австралии закрыты десятки пляжей из-за человеческих отходов

С неприятными сюрпризами местные жители, привыкшие проводить время на пляжах, сталкиваются уже второй раз за месяц.

В Австралии человеческие фекалии испортили 36 прекрасных пляжей , пишет , пишет портал "Моя планета" со ссылкой на Mashable.





Виновника временной непригодности пляжей определили сразу: им оказался крупный город Мельбурн, переживший несколько проливных дождей, от которых серьезно пострадала городская канализационная система. Потоки отходов жизнедеятельности мельбурнцев отправились прямиком в залив Порт-Филлип и прибились к его прибрежным зонам.





Экологи пришли в ужас, а медики серьезно обеспокоены вероятностью вспышки инфекции. Коммунальным службам Мельбурна придется основательно заняться очистительными системами.





#BeachReport forecast: 36 beaches are rated POOR due to recent rain and likely stormwater pollution. Updates: https://t.co/lt0qAextBLpic.twitter.com/dtW0u4sTvb — EPA Victoria (@EPA_Victoria) 6 февраля 2017 г.





На прошлой неделе в другом регионе Австралии, Квинсленде, на местные пляжи выбросило сотни ядовитых голубых медуз. Дары моря несколько дней пролежали под солнцем, стали подсыхать и источать неприятный запах, насолив не только местным жителям, но и бродячим собакам, решившим откушать никем не охраняемое «блюдо».



