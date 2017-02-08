Ford Expedition сменил поколение

Компания Ford Motor официально представила внедорожник Expedition нового, четвертого поколения. Широкой публике машину покажут на Чикагском автосалоне, который будет проходить с 11 по 20 февраля.





Четвертый Ford Expedition получил модернизированную раму и полностью новый алюминиевый кузов. По сравнению с моделью третьей генерации, продержавшейся на рынке десять лет, новинка стала на 136 кг легче. При этом длина стандартного автомобиля увеличилась на 4 дюйма, а колесная база – на 3 дюйма. Длиннобазный вариант, который из Expedition EL переименовали в Expedition MAX, стал длиннее на 1 дюйм, но сохранил то же расстояние между осями.





3,5-литровый турбомотор EcoBoost V6, появившийся в Expedition после рестайлинга 2014 года, остался и в новом поколении. Его отдача выросла, но насколько – не сообщается: Ford держит ряд ключевых характеристик в тайне до публичного дебюта, а пока оперируют лишь эпитетами вроде «самый мощный» и «самый интеллектуальный». Для понимания, у внедорожника предыдущей генерации турбошестерка выдает 370 л.с. и 569 Нм. В четвертом поколении Expedition 6-ступенчатый автомат заменили 10-ступенчатым – таким же, как у пикапа F-150 и масл-кара Mustang. Привод может быть задним либо полным.





Ford Expedition получил свыше 40 новых опций и ассистирующих технологий, в числе которых – продвинутый парковочный ассистент и система кругового обзора. Также в оснащение вошли: система удержания автомобиля в заданной полосе, адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений и контроля «слепых» зон, беспроводная зарядка для смартфона, точка доступа Wi-Fi, встроенные в подголовники дисплеи, мультимедийный комплекс SYNC 3, аудиосистема с 12 динамиками. Новый Expedition поступит на американский рынок этой осенью и будет конкурировать с Chevrolet Tahoe.



