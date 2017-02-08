Сергей Малышев: Соперники были сильные, возможно, и опыта не хватило

8 февраля, ранним солнечным утром 66 спортсменов из 20 стран вышли на старт заключительной лыжной гонки Универсиады-2017 — 30 километров классическим стилем. Мужчинам предстояло пробежать шесть кругов по 5 километров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный Мужчинам предстояло пробежать шесть кругов по 5 километров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Универсиады.





С первых метров лидерство захватили российские спортсмены Валерий Гонтарь и Дмитрий Ростовцев. Сразу за их спинами шли казахстанцы Виталий Пухкало и Сергей Малышев.

На втором круге россияне попытались уйти в отрыв от основной группы, но казахстанские спортсмены вовремя спохватились и не отпустили соперников.





После 11 соревновательных дней лыжники были изрядно вымотаны. К началу третьего круга сразу 14 гонщиков сошли с дистанции (к концу гонки их число возросло до 20 человек).

Четвёрка лидеров после 20-километровой отметки имела запас перед преследователями более одной минуты. Спортсмены оставили медальные разборки на последние метры.





— Сначала я вообще хотел убежать и создать себе просвет, — рассказывает Валерий Гонтарь. — Но лыжи работали у меня похуже, чем у казахстанских ребят. Перед финишем пошла тактическая игра. На последнем повороте Сергей зашёл в первый створ. Как только я это заметил, нырнул в соседний створ и начал работать.





Всё решилось на последних метрах дистанции. Казахстанец Сергей Малышев на финишную прямую вышел первым. Преследователи Дмитрий Ростовцев и Валерий Гонтарь на доли секунды отставали от него. Дмитрий и Валерий взвинтили темп. Сергей не смог сохранить набранный темп и занял только третье место.





— Я специально уходил с внешнего радиуса, чтобы зайти на финишную прямую по внутреннему, — делится своими впечатлениями Сергей Малышев. — Я хотел по инерции выехать на первую дорожку. Разрывы были небольшие, и ребята накатили сзади достаточно быстро. Соперники у меня были сильные. Возможно, и опыта не хватило. Поэтому я только третий.







