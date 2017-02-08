Димаш Кудайбергенов поразил слушателей исполнением китайской песни

Особенно зрителей музыкального конкурса «Singer 2017», на четвертом этапе которого была исполнена композиция, поразило произношение Кудайбергенова. Певец спел без акцента и абсолютно на «чистом» китайском.

Как отмечает китайский портал Синьхуа, певец спел с произношением на 8-м уровне китайского языка.





Сам же Димаш в интервью китайской прессе признался, что очень переживал и боялся, что зрители не поймут значения слов.





Напомним, что Димаш Кудайбергенов принимает участие в популярном китайском конкурсе Singer-2017 и победил в первом этапе конкурса. Казахстанец исполнил песню на французском языке «SOS d'un terrien en détresse». На второй конкурсный этап актюбинец Димаш Кудайбергенов подготовил самую сложную песню Витаса «Опера-2». И справился с задачей великолепно, зал аплодировал стоя. На третьем этапе певец занял 3 место. Ему 22 года и он самый молодой из участников. Всего планируется 14 этапов. В число фанатов казахстанца входит даже сам Джеки Чан.