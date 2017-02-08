Димаш Кудайбергенов поразил слушателей исполнением китайской песни
8 февраля 2017, 14:24
Слушателей привел в восторг не только голос казахстанца, но и его отличное произношение китайского языка.
Популярный ныне певец Димаш Кудайбергенов спел песню на китайском языке, передает BNews.kz.
Особенно зрителей музыкального конкурса «Singer 2017», на четвертом этапе которого была исполнена композиция, поразило произношение Кудайбергенова. Певец спел без акцента и абсолютно на «чистом» китайском.
Произведение, исполненное казахстанцем, называется «Осенняя печаль» гонконгского певца Джеки Чуна.
Китайские СМИ высоко оценили произношение Димаша.
Как отмечает китайский портал Синьхуа, певец спел с произношением на 8-м уровне китайского языка.
Сам же Димаш в интервью китайской прессе признался, что очень переживал и боялся, что зрители не поймут значения слов.
Напомним, что Димаш Кудайбергенов принимает участие в популярном китайском конкурсе Singer-2017 и победил в первом этапе конкурса. Казахстанец исполнил песню на французском языке «SOS d'un terrien en détresse». На второй конкурсный этап актюбинец Димаш Кудайбергенов подготовил самую сложную песню Витаса «Опера-2». И справился с задачей великолепно, зал аплодировал стоя. На третьем этапе певец занял 3 место. Ему 22 года и он самый молодой из участников. Всего планируется 14 этапов. В число фанатов казахстанца входит даже сам Джеки Чан.
Фото: xinhuanet.com
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