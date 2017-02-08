50-процентную скидку на штрафы предусматривает новый КоАП

Теперь юрлица смогут оплатить половину штрафа в рамках сокращенного производства, сообщает НПП РК «Атамекен».

На площадке Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» состоялись общественные слушания по обсуждению законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях», разработчиком которого является Министерство юстиции РК и Институт законодательства.

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента, представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры и других государственных органов, неправительственных организаций, научное сообщество, правозащитники и представители СМИ.

Как отметила управляющий директор - директор департамента законодательства и развития саморегулирования НПП Айжан Бижанова, общественное обсуждение посвящено не просто вопросам реформирования административного законодательства, речь идет об изучении и полном раскрытии профилактического потенциала КоАП.

По словам Бижановой, в ходе обсуждения этого вопроса в рабочей группе пересматривались нормы Административного кодекса на предмет соразмерности административных взысканий совершенным правонарушениям, также изучался вопрос использования принципа справедливости наказания, поднимался вопрос по количествуи частоте вносимых в КоАП изменений.

«Впервые введён институт сокращённого производства. Это означает, что, если субъект предпринимательства признает вину, не хочет долго разбираться, собирать соответствующие документы, доказывать и так далее, его штраф сокращается на 50% в течение определённого срока, установленного законодательством. После оплаты штрафа административное дело завершается. Данная практика была перенята у физических лиц, например, при совершении дорожного правонарушения у вас есть возможность признать вину и оплатить штраф в уменьшенном размере, то же самое вводится для субъектов предпринимательства. Сроки сейчас прорабатываются, но, скорее всего, это будет не более 7 рабочих дней», - сообщила она.

По словам Айжан Бижановой, полностью проанализированы размеры штрафов, которые сокращены примерно на 30%.

Заместитель Председателя Правления НПП «Атамекен» Рустам Журсунов отметил, что в целом проведена большая работа по гуманизации административного законодательства, но все еще остаются вопросы, которые беспокоят Нацпалату.

«Мы рассматриваем не просто Кодекс об административных правонарушениях, а целую совокупность всех нормативно-правовых актов, которые так или иначе связаны с привлечением к адмответственности. В настоящее время мы прорабатываем вопрос о том, каковы должны быть результаты проверок, и должен ли сразу налагаться административный штраф? В этом плане очень хороший опыт у органов ЧС: они сначала дают представление об устранении нарушений, а в случае невыполнения налагают штраф. По нашему мнению, такой механизм будет больше способствовать профилактике правонарушений, ведь у государства нет цели наказать», - заявил он.

Также Журсунов отдельно выделил вопрос введения института малозначительности. «В действующем Кодексе мы отошли от этой дефиниции, несмотря на то, что в других странах это понятие существует. Более того, это понятие прописано в Уголовном кодексе. Почему в КоАП отсутствует данный институт?», - задался вопросом он.

Зампред Правления НПП обратил внимание на проблему частоты внесения изменений в КоАП. По его словам, за последние 2 года в административное законодательство было внесено порядка 500 поправок 50 разными законами. Р. Журсунов предложил на законодательном уровне урегулировать данный вопрос: например, путем разработки самостоятельного законопроекта по внесению изменений в КоАП и исключительно не более 1 раза в год.

Кроме того, Рустам Журсунов предложил не дифференцировать бизнес по формальным правонарушениям. «Грубо говоря, просрочил я сдачу декларации. Какая разница, я субъект малого предпринимательства, среднего или крупного: это же формальный состав - я сроки нарушил. Статистика показывает, что, когда мы санкции затачиваем под размер бизнеса, наш бизнес начинает дробиться», - сказал он.

«Есть отдельные категории штрафных санкций, например, экологические, где санкции достигают 1000%. Ведь мы одновременно имеем три производства: гражданско-правовое возмещение ущерба, налоговые и КоАП - 1000%. Здесь возникает вопрос: если ущерб уже погашен гражданско-правовым методом, то зачем взыскивать 1000%. Ведь это же приведет к банкротству любого предприятия», - отметил он.

На последнее замечание представителя НПП руководитель управления госконтроля Комитета экологии Министерства энергетики Талгат Торебеков ответил, что предпринимателю выгоднее заплатить штраф, чем исправить свое нарушение, и сделал вывод, что нет необходимости менять статью.

Директор Института законодательства Аслан Тукеев сообщил, что было проведено примерно 90 заседаний рабочей группы по обсуждению поправок в законодательство. Рассмотрено 900 поправок. По 445 удалось выработать единую позицию - это почти половина, то есть очень хороший показатель. Все они идут в контексте гуманизации адмзаконодательства. В социальных сетях поступило более 100 предложений, которые тоже были обсуждены в рамках рабочих групп. Часть предложений, которые касались ужесточения законодательства, не были поддержаны.

В итоге обсуждение вызвало живой интерес у присутствующих. Субъекты бизнеса получили возможность высказать свое мнение по новеллам законодательства, состоялся конструктивный диалог.