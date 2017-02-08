Бурную реакцию в соцсетях вызвали фото с отдыхающим Обамой
8 февраля 2017, 14:31
Фото бывшего президента сделаны во время его пляжного отдыха с миллиардером Ричардом Брэнсоном.
Бурную реакцию среди пользователей Twitter и Facebook вызвали фотографии Барака Обамы, который осваивает кайтсерфинг в гостях у миллиардера Ричарда Брэнсона на Виргинских островах, пишет РИА Новости.
"После восьмилетнего президентского срока, который начался с исторического экономического кризиса, а закончился историческим поражением его партии, Барак Обама заслужил возможность на время отойти от дел. Но фото бывшего президента, сделанные во время его пляжного отдыха с миллиардером Ричардом Брэнсоном, спровоцировали тайфун смешанной реакции в соцсетях", — пишет интернет-издание CNet.
2017 Obama vs. 2017 Me pic.twitter.com/pucnEoKNPk— Punch More Nazis (@KendraJames_) 7 февраля 2017 г.
Некоторым пользователям показалось, что Обама живет в какой-то другой Америке.
"Не то чтобы он совершенно этого не заслуживает, но, черт возьми, невозможно представить более отличающиеся друг от друга версии 2017 года, чем моя и Обамы", — пишет журналистка Кендра Джеймс.
"Обама берет от жизни все, пока мир распадается на части", — пишет ItsThingsInLife.
Obama is out here living his best life while the world crumbles. pic.twitter.com/EtsbsC9v5y— Bitch Problems 💁🏼 (@ItsThingsInLife) 8 февраля 2017 г.
"Как будто он не был на каникулах половину своего президентского срока", — напоминает Leftist Cuck.
"Твое лицо, когда ты наконец заблокировал телефонный номер Америки", — пишет Тама Клои.
"Это фото — эквивалент смс-сообщения "у меня новый номер, кто это?", отправленного Америке", — пишет журналистка Дана Швартц.
"На случай если вы думали, что Обама скучает по Америке", — пишет AJ+.
Некоторые сравнили впечатления от этих фото с тем, что чувствуют пары после расставания, когда у одного из возлюбленных все хорошо, а у другого — наоборот.
"Барак Обама наслаждается жизнью, а я чувствую себя как ревнивая бывшая", — шутит Секуайя Чейни в Facebook.
"Обама позирует для фото в духе "У меня все отлично!", которые ты мелочно постишь после разрыва", — пишет luckyturner.
Впрочем, некоторые пользователи Twitter искренне порадовались за американского президента. "Твое лицо, когда ты наконец ушел с нервной работы, и тебе все говорят, что ты сияешь", — пишет Элизабет Пирс.
Многие просто отметили, что "скучают по нему". " Барак Обама, мы рады, что вы отлично проводите время, но возвращайтесь, пожалуйста. Вы нужны нам. Чтобы не…не умерли или типа того", —пишет snoeflakeginger.
Вместе с Брэнсоном Обама сейчас отдыхает на одном из островов, принадлежащих американскому миллиардеру. Накануне Брэнсон опубликовал на своем канале на YouTube ролик "Ричард против Барака", в котором они соревнуются между собой на досках.
Фото: соцсети
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