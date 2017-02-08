Бурную реакцию в соцсетях вызвали фото с отдыхающим Обамой

Фото бывшего президента сделаны во время его пляжного отдыха с миллиардером Ричардом Брэнсоном.

Бурную реакцию среди пользователей Twitter и Facebook вызвали фотографии Барака Обамы, который осваивает кайтсерфинг в гостях у миллиардера Ричарда Брэнсона на Виргинских островах, пишет пишет РИА Новости





"После восьмилетнего президентского срока, который начался с исторического экономического кризиса, а закончился историческим поражением его партии, Барак Обама заслужил возможность на время отойти от дел. Но фото бывшего президента, сделанные во время его пляжного отдыха с миллиардером Ричардом Брэнсоном, спровоцировали тайфун смешанной реакции в соцсетях", — пишет интернет-издание CNet.





2017 Obama vs. 2017 Me pic.twitter.com/pucnEoKNPk — Punch More Nazis (@KendraJames_) 7 февраля 2017 г.





Некоторым пользователям показалось, что Обама живет в какой-то другой Америке.





"Не то чтобы он совершенно этого не заслуживает, но, черт возьми, невозможно представить более отличающиеся друг от друга версии 2017 года, чем моя и Обамы", — пишет журналистка Кендра Джеймс.





"Обама берет от жизни все, пока мир распадается на части", — пишет ItsThingsInLife.





Obama is out here living his best life while the world crumbles. pic.twitter.com/EtsbsC9v5y — Bitch Problems 💁🏼 (@ItsThingsInLife) 8 февраля 2017 г.





"Как будто он не был на каникулах половину своего президентского срока", — напоминает Leftist Cuck.





"Твое лицо, когда ты наконец заблокировал телефонный номер Америки", — пишет Тама Клои.





"Это фото — эквивалент смс-сообщения "у меня новый номер, кто это?", отправленного Америке", — пишет журналистка Дана Швартц.





"На случай если вы думали, что Обама скучает по Америке", — пишет AJ+.





Некоторые сравнили впечатления от этих фото с тем, что чувствуют пары после расставания, когда у одного из возлюбленных все хорошо, а у другого — наоборот.





"Барак Обама наслаждается жизнью, а я чувствую себя как ревнивая бывшая", — шутит Секуайя Чейни в Facebook.





"Обама позирует для фото в духе "У меня все отлично!", которые ты мелочно постишь после разрыва", — пишет luckyturner.





Впрочем, некоторые пользователи Twitter искренне порадовались за американского президента. "Твое лицо, когда ты наконец ушел с нервной работы, и тебе все говорят, что ты сияешь", — пишет Элизабет Пирс.





Многие просто отметили, что "скучают по нему". " Барак Обама, мы рады, что вы отлично проводите время, но возвращайтесь, пожалуйста. Вы нужны нам. Чтобы не…не умерли или типа того", —пишет snoeflakeginger.





Вместе с Брэнсоном Обама сейчас отдыхает на одном из островов, принадлежащих американскому миллиардеру. Накануне Брэнсон опубликовал на своем канале на YouTube ролик "Ричард против Барака", в котором они соревнуются между собой на досках.







