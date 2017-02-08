Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Бурную реакцию в соцсетях вызвали фото с отдыхающим Обамой

8 февраля 2017, 14:31

Фото бывшего президента сделаны во время его пляжного отдыха с миллиардером Ричардом Брэнсоном.


Бурную реакцию среди пользователей Twitter и Facebook вызвали фотографии Барака Обамы, который осваивает кайтсерфинг в гостях у миллиардера Ричарда Брэнсона на Виргинских островах, пишет РИА Новости.

"После восьмилетнего президентского срока, который начался с исторического экономического кризиса, а закончился историческим поражением его партии, Барак Обама заслужил возможность на время отойти от дел. Но фото бывшего президента, сделанные во время его пляжного отдыха с миллиардером Ричардом Брэнсоном, спровоцировали тайфун смешанной реакции в соцсетях", — пишет интернет-издание CNet.


Некоторым пользователям показалось, что Обама живет в какой-то другой Америке.

"Не то чтобы он совершенно этого не заслуживает, но, черт возьми, невозможно представить более отличающиеся друг от друга версии 2017 года, чем моя и Обамы", — пишет журналистка Кендра Джеймс.

"Обама берет от жизни все, пока мир распадается на части", — пишет ItsThingsInLife.


"Как будто он не был на каникулах половину своего президентского срока", — напоминает Leftist Cuck.

"Твое лицо, когда ты наконец заблокировал телефонный номер Америки", — пишет Тама Клои.

"Это фото — эквивалент смс-сообщения "у меня новый номер, кто это?", отправленного Америке", — пишет журналистка Дана Швартц.

"На случай если вы думали, что Обама скучает по Америке", — пишет AJ+.

Некоторые сравнили впечатления от этих фото с тем, что чувствуют пары после расставания, когда у одного из возлюбленных все хорошо, а у другого — наоборот.

"Барак Обама наслаждается жизнью, а я чувствую себя как ревнивая бывшая", — шутит Секуайя Чейни в Facebook.

"Обама позирует для фото в духе "У меня все отлично!", которые ты мелочно постишь после разрыва", — пишет luckyturner.

Впрочем, некоторые пользователи Twitter искренне порадовались за американского президента. "Твое лицо, когда ты наконец ушел с нервной работы, и тебе все говорят, что ты сияешь", — пишет Элизабет Пирс.

Многие просто отметили, что "скучают по нему". " Барак Обама, мы рады, что вы отлично проводите время, но возвращайтесь, пожалуйста. Вы нужны нам. Чтобы не…не умерли или типа того", —пишет snoeflakeginger.

Вместе с Брэнсоном Обама сейчас отдыхает на одном из островов, принадлежащих американскому миллиардеру. Накануне Брэнсон опубликовал на своем канале на YouTube ролик "Ричард против Барака", в котором они соревнуются между собой на досках.


Фото: соцсети

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...