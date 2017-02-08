Владелицу столичного spa-салона обвиняют в похищении и избиении сотрудницы

В редакцию Zakon.kz обратился мужчина, который сообщил, что его 24-летнюю дочь похитили, применили насилие и, угрожая, требовали признания в краже 3 млн. тг.





Как рассказал житель Астаны Бауржан (имя изменено), его дочь Дина (имя изменено) закончила магистратуру в алматинском ВУЗе. И далее, в Астане, пока ждала ответа на свое резюме для трудоустройства по специальности, устроилась временно администратором в spa-салон, расположенный в ЖК Хайвилл. Она должна была доработать там до конца января, о чем предупредила работодательницу.





Хозяйка салона, 1987 г.р., уроженка Алматинской области, арендовала там помещение для салона. Как рассказал Бауржан, 1 февраля она позвонила Дине, и сказала прийти забрать документы, написать заявление. Ничего не подозревающая девушка приехала в салон. Здесь ее скрутили четверо парней, надели на глаза повязку, и привезли в какую-то квартиру. Там стали пытать, применять насилие, заставляя признаться в том, что за время работы в салоне она украла 3 млн тенге. При этом все снимали на сотовый телефон. После всего Дину, забрав документы и телефон, выкинули из квартиры и, пригрозили, что если обратится в полицию, они везде опубликуют снятое видео.





Однако Дина все же пошла в полицию. В РОВД Алматинского района она написала заявление. Девушку отправили на экспертизы, оперативники занялись расследованием.





«Она показала им адрес хозяйки, та не открыла дверь. И основной подозреваемый, который самый среди них беспредельщик был, на следующий день прибыл в Алматинский РОВД, вроде явки с повинной, но при этом не давал никаких показаний», - рассказывает отец Дины. Подозреваемый, с его слов, отказался даже снять отпечатки пальцев, ждал адвоката, который появился у него к 9 часам вечера. После чего парня просто отпустили под подписку о невыезде.





«Я связался с оперативниками. Они сказали, чтобы я не переживал, что его задержат. А машины то уже нет, машину спрятали, хотя она тоже вещдок по делу», - отметил отец пострадавшей. По словам мужчины, сейчас Дина боится, что подозреваемые, оставшиеся на свободе, могут снова причинить ей зло.





«Мы просим осветить это дело, чтобы не дать увести от ответственности (прим.ред.: подозреваемых)», - говорит Бауржан.





Он также отметил, что тот салон сейчас закрыт. «Но, как мне дочь начала рассказывать, до случая с ней там побили охранника, который заступился за других работниц салона, в отношении которых тоже были неправомерные действия… …Тех, кто собирался уходить из салона, запугивали, угрожали», - сказал отец Дины.





Отец девушки серьезно опасается, что делом могут "сломать", увести не в то русло. По его словам, уже появились "ходоки". Но Бауржан намерен идти до конца.



Прежде чем выпускать этот материал, редакция Zakon.kz сделала запрос в ДВД Астаны по данному делу. Ответа пока нет. И во время его ожидания стали известны новые детали. Так, Бауржан рассказал, что по этому делу сменилось уже 4 следователя. Расследуется дело по трем статьям УК РК. Выпущенный под подписку основной подозреваемый сейчас не является в полицию на очные ставки. Но появилась владелица салона. Сегодня, 8 февраля, должна состояться очная ставка ее с потерпевшей.



