Разработать единую стратегию

Эксперты ОЮЛ «Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ» провели рабочую встречу в Алматы, цель которой объединение усилий государственных структур, международных организаций и гражданского сектора для разработки единой стратегии по внедрению услуги по экспресстестированию на ВИЧ.

- Центральная проблема в том, что сегодня в Казахстане отсутствует правовая основа для внедрения экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию на базе НПО. А это именно тот ресурс, который может значительно увеличить охват тестируемых на ВИЧ. Сейчас в странах Европы и Центральной Азии в среднем каждый третий человек, живущий с ВИЧ, не знает о своем статусе, и каждый второй поздно диагностируется, сказал, открывая мероприятие, президент ОЮЛ «Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ» Нурали Аманжолов.

В свою очередь, и. о. генерального директора Республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИД Министерства здравоохранения и социального развития РК Бауржан Байсеркин отметил, что в проведении экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию главную роль должен играть неправительственный сектор.

- Благодаря деятельности общественных организаций повысится тестирование среди уязвимых групп населения, что, несомненно, позитивно скажется на эффективности использования финансовых средств и эпидемиологической ситуации в целом, сказал Б. Байсеркин.

Во многих регионах Казахстана активно работают НПО, которые реализуют проекты по оказанию помощи и поддержки группам, подверженным высокому риску инфицирования ВИЧ. Ключевой фактор эффективности данных проектов тестирование на ВИЧ, соответственно, наличие этой услуги на базе НПО поможет не только увеличить охват тестируемых, но и повысит уровень качества реализуемых проектов.

Так, по итогам 2016 года в Центре СПИД г. Алматы на ВИЧ-инфекцию обследовано 316 608 человек, (для сравнения, в 2015 году 299 943). Тенденция повышения тестирующихся на ВИЧ демонстрирует эффективность профилактической работы медиков, активно проводимой в учебных и трудовых коллективах, а также рост ответственного отношения алматинцев к собственному здоровью.

Участники встречи также отметили, что сегодня никто не застрахован от заражения ВИЧ, поскольку это больше не болезнь лиц, имеющих множество половых партнеров, или потребителей инъекционных наркотиков. Поводом для проведения скрининга на ВИЧ могут служить многие факторы, в особенности незащищенные сексуальные контакты. На сегодняшний день более 55 процентов случаев заражения ВИЧ в Казахстане происходит половым путем. Однако при своевременном обнаружении вируса и лечении человек с ВИЧ положительным статусом может прожить долгую жизнь, исключив риск случайного инфицирования окружающих.

Сейчас в Казахстане экспресс-тесты используются при поступлении необследованных женщин в родильные дома, при аварийных ситуациях, для медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с неизвестным ВИЧ-статусом, а также для выявления представителей так называемой уязвимой группы населения (гомосексуалистов, лиц, употребляющих инъекционные наркотики и оказывающих сексуальные услуги).

Эксперт республиканского СПИД-центра Сайрамкуль Турсынбекова отметила, что экспресс-тестирование на ВИЧ на базе НПО, а также работа мобильной лаборатории «в поле» увеличит охват целевого населения. Она отметила, что сейчас существуют геморрагические тесты на крови, а также тесты, способные обнаружить наличие антител на ВИЧ в жидкости полости рта, которые проводятся оперативно. Последние более удобны для применения в полевых условиях, но еще не лицензированы на территории Казахстана. Экспресс-тест пациент проводит самостоятельно под контролем квалифицированного медработника. Как утверждают специалисты, этот подход позволяет выявить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии, обеспечить своевременное начало лечения, предотвратить новые случаи заражения.

Также эксперты отметили, что достоверность экспресс-тестов составляет 98 процентов, однако они могут давать ложный положительный результат. При положительном результате пациент будет направлен в Центр СПИД для повторного лабораторного и более достоверного обследования.

Экспресс-тестирование на ВИЧ на базе НПО уже доступно в Кыргызстане, где проект доказал свою эффективность. В Казахстане для его осуществления необходимо внести изменения в законодательство, разработав соответствующий правовой механизм. Одним из подготовительных шагов к данным изменениям и стала рабочая встреча экспертов.

Дина Амирова