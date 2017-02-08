Информировать о работе

В Мангистауском областном суде проведен «круглый стол» по обсуждению работы судов по взаимодействию со СМИ за 2016 год и определению направлений дальнейшей работы.

В мероприятии приняли участие сотрудники Отдела информационного обеспечения и судьи-координаторы по связям со СМИ областного, районных и приравненных к ним судов.

Работа судов в условиях открытости и доступности находится под пристальным вниманием в первую очередь Главы государства, потом уже председателя Верховного Суда. Суды Мангистауской области организационные и информационно-имиджевые работы, предусмотренные в плане мероприятий по информационной поддержке, выполняют на системной основе.

Открывая совещание, судья-координатор по связям со СМИ Мангистауского областного суда Айжан Молбаева отметила, что местные суды своевременно выполняют поставленные перед ними Президентом РК и Верховным Судом задачи, а также работу по повышению качества отправления правосудия и значимости судебно-правовых реформ.

- Сегодня в эпоху информационных технологий необходимо обеспечить открытость и прозрачность отправления правосудия. И, хотя, эта работа в целом выполняется успешно, имеются некоторые упущения. Регулярные совещания с целью восполнения подобных пробелов, подведения итогов, определения направлений дальнейшего развития стали традицией, сказала А. Молбаева.

Руководитель Отдела информационного обеспечения Г. Нурханова доложила о работе со СМИ за 12 месяцев 2016 года, предоставив сведения о рейтинге районных и приравненных к ним судов, требованиях к материалам и подачи их в СМИ, работе социальных сетей.

В прошлом году судами области в республиканских и местных СМИ опубликована 2871 публикация, из них количество статей 791, информации, размещенной на веб-сайтах 898, теле, радиовыступлений 225, информации представителей СМИ о судебной деятельности или интернет-публикаций 957.

Интернет-ресурс Верховного Суда РК и Мангистауского областного суда работает в течение последних пяти лет. На сайте ежедневно размещается и обновляется актуальная для региона информация. С помощью статей, опубликованных на сайте, представители СМИ распространяют информацию о работе судебной системы в различных информационных порталах, в изданиях и на телеканалах. Также информация, размещенная на сайте, оперативно рассылается через социальную сеть Facebook. Таким образом, работа судов обеспечивает открытость и гласность.

В ходе совещания обозначена необходимость контроля над своевременным исполнением этой работы судьямикоординаторами и специалистами всех районных и приравненных к ним судов.

По итогам прошлого года высоко оценена работа по взаимодействию со СМИ Административного суда г. Жанаозен, Межрайонного суда по делам несовершеннолетних и САС г. Актау. Всем судам поручено исполнять требования и активизировать работу в этом направлении.

Отдел информационного обеспечения Мангистауского областного суда