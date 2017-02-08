Новые подробности о гибели россиянина на Шымбулаке: Он хотел обкатать дикий склон
8 февраля 2017, 14:49
Несчастный случай произошел в результате внетрассового катания за пределами спортивных трасс.
Коллега погибшего накануне на Шымбулаке 31-летнего россиянина Алексея Белослудцева рассказал российскому изданию новые подробности трагедии. Мужчина попросил не раскрывать его имени, сообщает Zakon.kz.
По словам собеседника НГС.НОВОСТИ, в тот день, после того, как ребята отработали на трассе ски-кросса, они решили забраться повыше и обкатать дикий склон. На канатной дороге поднялись на высоту 2600 м и пешком пошли на вершину, чтобы скатиться по «целине». «Но тогда и солнце уже подогрело снег, и сама структура снега не располагала к безопасному спуску — сход лавины был ожидаем, — подчеркивает мужчина. — Спартак находился выше Алексея по склону и, насколько я знаю, у него то ли лыжи расстегнулись, то ли еще что — в общем он был в тот момент вне области схода лавины, благодаря чему, наверное, и остался в живых».
Спартак Алемасов, по его словам, сейчас в абсолютно подавленном состоянии: «Леха был его близким другом, они вместе много лет занимались горными лыжами. Это два профессиональных горнолыжника, мастера фрирайда, имеющие солидный опыт, оба приехали из Красноярска на Универсиаду в качестве спортивных судей».
«По словам очевидцев, Алексея буквально понесло по склону — ребята, участвовавшие в спасработах, сказали, что нашли его под 2,5-метровым слоем снега, он был в лыжах, его лавина засосала в себя. В такой ситуации уже спустя 15 минут шансы выжить стремятся к нулю, а он пробыл под снегом около часа. Я с одним из спасателей разговаривал в тот день — тот мне сказал, что причиной смерти, предположительно, стала асфиксия и, по неподтвержденной информации, у погибшего обнаружили синяки на шее, говорящие о переломе», — добавил собеседник.
Отметим, что последняя запись погибшего под лавиной А. Белослудцева в его Instagram: "Очень гостеприимные горы в Казахстане".
Напомним, что Белоспудцев прибыл из российского Красноярска на Универсиаду в Алматы. Он являлся техническим судьей, прибывшим в составе делегации по фристайлу. Во вторник днем к спасателям обратился товарищ россиянина, который рассказал, что при катании вне трассы, на западном склоне ущелья "Чимбулачка", сошла снежная лавина. Спустя некоторое время спасатели обнаружили тело Белослудцева. Мужчина погиб при катании за пределами спортивных трасс. Со слов товарища погибшего, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая, что это запрещенные для катания места.
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