Новые подробности о гибели россиянина на Шымбулаке: Он хотел обкатать дикий склон





Спартак Алемасов, по его словам, сейчас в абсолютно подавленном состоянии: «Леха был его близким другом, они вместе много лет занимались горными лыжами. Это два профессиональных горнолыжника, мастера фрирайда, имеющие солидный опыт, оба приехали из Красноярска на Универсиаду в качестве спортивных судей».



