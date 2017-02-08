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Новости за сегодня

Киберпреступления нанесли ущерб мировой экономике в $450 млрд

 

53% компаний недостаточно хорошо подготовлены к отражению кибератак.

В 2016 году киберпреступления обошлись мировой экономике в $450 млрд, было похищено 2 млрд записей персональных данных. Такие данные приводит страховая компания Hiscox в докладе о воздействии киберпреступности на экономику и бизнес. В рамках исследования специалисты опросили 3 тыс. компаний из Великобритании, Германии и США.

Как выяснилось, в минувшем году более половины (57%) респондентов хоть раз подвергались кибератаке, а 42% опрошенных были атакованы два и более раз. При этом 53% компаний оказались недостаточно хорошо подготовлены к отражению атак и только 30% опрошенных готовы к противодействию кибератакам на должном уровне.

В числе причин киберинцидентов респонденты указали внешние кибератаки (42%), атаки на поставщиков (27%) и утерю или хищение устройств, таких как смартфоны и планшеты (25%).

Средний размер ущерба от крупных кибератак в прошлом году составил порядка €22 тыс. для компаний малого бизнеса в Германии и до $100 тыс. для больших компаний в США.

Напомним, по прогнозам экспертов, в 2017 году число кибератак на банки увеличится на 30% по сравнению с 2016 годом, а сумма похищенных киберпреступниками средств может вырасти в два раза.

 

8 февраля 2017, 14:57
Источник, интернет-ресурс: Информационный портал «SecurityLab»

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