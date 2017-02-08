Кожамжаров рассказал о задержаниях известных в Казахстане людей

Каждый человек, заметивший факт коррупции, должен сообщить об этом руководству или в соответствующие службы, сказал председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

"Каждый человек, который работает в коллективе, должен понимать, что если рядом происходит что-то незаконное, неправильное, информировать об этом либо руководителя, либо соответствующие службы. Мне кажется, это должно быть нормальным поведением для вас с нами. Мы много говорим, обсуждаем на домашних площадках, с друзьями то, что у нас очень высокий уровень коррупции, но мало кто решается бороться с этим. Надо спросить у себя: "Что я сделал для того, чтобы снизить уровень коррупции в нашей стране?". Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга. Сейчас ситуация изменилась. На самом деле, неприкасаемых нет", – сказал Кожамжаров на заседании коллегии агентства по итогам 2016 года.





Он добавил, что данное решение является волеизъявлением президента, который на всех совещаниях на разных уровнях говорил о борьбе с коррупцией.





"Если мы все вместе возьмемся, то, в принципе, осталось немного, чтобы "добить" это явление", – отметил глава ведомства.



