В соответствии с пунктом 10 статьи 25 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» Правила предоставления банками государственным органам, судам через платежный шлюз «электронного правительства» сведений и информации об осуществленных платежах и (или) переводах денег, связанных с уплатой платежей в бюджет, перечислением обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и социальных отчислений, а также оплатой государственных услуг.

В частности, предоставление банками государственным органам, судам через платежный шлюз «электронного правительства» сведений и информации об осуществленных платежах и (или) переводах денег, связанных с уплатой платежей в бюджет, перечислением обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и социальных отчислений, а также оплатой государственных услуг (далее - сервис) осуществляется в следующем порядке:

1) техническая реализация и тестирование сервиса, которая включает в себя комплекс технических работ, проводимых для обеспечения информационного обмена ИС Банка, ПШЭП и ИС заинтересованного государственного органа;

2) по завершению технической реализации и совместного тестирования сервиса владелец ИС Банка, уполномоченный орган, а также заинтересованный государственный орган вводят в эксплуатацию взаимодействие ИС Банка с ПШЭП, а также заинтересованного государственного органа на основании совместного решения (протокол, акт) о вводе в эксплуатацию сервиса.

Порядок и сроки предоставления банками сведений и информации через ПШЭП в ИС заинтересованного государственного органа включают в себя следующие требования:

1) взаимодействие ИС Банка со справочником кодов бюджетной классификации и кодов органов государственных доходов (далее - Справочник). Детальное описание работ со Справочником согласовывается между участниками взаимодействия в процессе технической реализации сервиса и отражается согласно подпункту 2) пункта 3 настоящих Правил в совместном решении (протокол, акт) о вводе в эксплуатацию сервиса;

2) ИС Банка ежедневно до 08.00 часов по времени города Астана запрашивает обновление Справочника;

3) при наличии обновлений ИС Банка актуализирует Справочник;

4) при приеме платежей от участника платежа и (или) перевода денег ИС Банка проверяет введенные реквизиты платежного документа согласно разработанному Банком сервису по проверке недопустимых кодов бюджетной классификации и кодов органов государственных доходов в соответствии со Справочником;

5) в случае не соответствия реквизитов платежных документов с данными Справочника Банк отклоняет банковскую операцию и уведомляет участника платежа и (или) перевода денег для предоставления корректных реквизитов;

6) в случае соответствия реквизитов платежных документов с данными Справочника Банк принимает платеж;

7) после приема платежа ИС Банка отправляет в ПШЭП информацию о проведенном платеже, в соответствии с Перечнем реквизитов платежных сообщений при приеме платежа от клиента, подлежащих передаче в ПШЭП (в формате МТ100) согласно приложению 1 к настоящим Правилам и Перечню реквизитов сводного платежного сообщения, для передачи из ИС Банка в ПШЭП согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

8) после получения информации от ИС Банка о проведенном платеже, ПШЭП сохраняет информацию о проведенном платеже, генерирует уникальный код платежа (далее - УКП) и уведомляет ИС Банка о том, что информация о платеже получена в соответствии с Перечнем реквизитов ответа при регистрации платежа в ПШЭП, подлежащих передаче в ИС Банка согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

9) ИС Банка сохраняет предоставленный УКП и информацию о проведенном платеже;

10) ПШЭП направляет информацию о проведенном платеже в электронном документе в ИС соответствующего государственного органа;

11) после закрытия Операционного дня Банка или до 11.00 часов следующего Операционного дня Банка, ИС Банка направляет сводную информацию о принятых и отправленных, а также единичных платежах в ПШЭП;

12) после 11 часов следующего дня после получения платежа, информационная система «Централизованные унифицированные лицевые счета» (далее - ИС ЦУЛС) направляет в ПШЭП запрос на получение свода по платежам;

13) ПШЭП при получении запроса от ИС ЦУЛС формирует свод по платежам на основе полученной сводной информации от ИС Банков, и высылает свод в ИС ЦУЛС;

14) ПШЭП с периодичностью 1 (один) раз в сутки с 09.00 часов до 11.00 часов запрашивает у Интегрированной автоматизированной информационной системы «е-Минфин» (далее - ИАИС «е-Минфин») сведения из хранилища данных Интегрированной автоматизированной информационной системы «е-Минфин» по платежам Интегрированной информационной системы Казначейства относительно запрашиваемого набора данных кодов бюджетной классификации (далее - КБК). Запрос содержит идентификатор ПШЭП и дату запрашиваемого периода (дата валютирования платежа);

15) при наличии обновлений за указанную дату относительно запрашиваемого набора данных КБК, ИАИС «е-Минфин» передает в ПШЭП обновленные данные.

Информационный обмен осуществляется посредством веб-сервисов (в синхронном режиме) с использованием ЭЦП владельцев информационных систем, выданных Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан, имеющих регистрационное свидетельство.

Для передачи данных используется транспортный протокол (TCP), протокол передачи гипертекста (HTTP), а также стек протоколов и стандартов веб-сервисов (WSDL/SOAP). Информационный обмен производится с соблюдением технических требований к средствам электронных коммуникаций информационного взаимодействия и к организации защиты информации.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.