Премьер-Министр РК посетил Назарбаев университет

7 февраля 2017 года Премьер-Министр Республики Казахстан Бахытжан Сагинтаев посетил Назарбаев Университет. В ходе визита Глава Правительства осмотрел учебные лаборатории университета, где ознакомился с их оснащением и условиями, в которых студентами ведутся исследования по научным проектам, сообщает сообщает Zakon.kz





В процессе посещения Технопарка НУ и инновационного кластера «Astana Business Campus», который в данный момент активно развивается вокруг учебного заведения, Б.Сагинтаева познакомили с результатами осуществляемых здесь исследовательских проектов.





В ходе встречи с деканами Школ университета и профессорско-преподавательским составом вуза Премьер-Министр Б.Сагинтаев отметил значение Назарбаев Университета в качестве площадки для развития новых знаний, перспективных стартапов и инновационных проектов, которые будут способствовать созданию соответствующей среды и условий для дальнейшей технологической модернизации казахстанского общества.





Глава Правительства призвал активно использовать высокий научный и инновационный потенциал университета для реализации задач, поставленных Президентом РК в своем Послании по развитию цифровой индустрии в Казахстане, которая, в свою очередь, даст импульс всем другим отраслям экономики.





Президент Назарбаев Университета Шигео Катсу показал Премьер-Министру мастер-план университетского кампуса, рассказал об условиях жизни студентов, об академических результатах работы и особенностях процесса обучения в университете.





В настоящее время в Назарбаев Университете обучается 3738 студентов, из которых 718 – на программе Foundation, 2316 студентов – на программе бакалавриата, 623 – на программе магистратуры и 81 – студенты PhD.





Обучение по программам бакалавриата ведут Школа инженерии, Школа наук и технологий, а также Школа гуманитарных и социальных наук. Программы магистратуры и докторантуры предлагают Высшая школа бизнеса, Высшая школа государственной политики, Высшая школа образования, Школа медицины НУ.



