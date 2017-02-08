В Африке начали сажать за мельдоний

Эфиопский марафонец Гирмай Бирахун может провести в тюрьме от трех до пяти лет

22-летний бегун, у которого в организме нашли мельдоний, может загреметь за решетку на срок от трех до пяти лет, сообщает kp.ru . Разработчик нового закона, вступившего в силу в конце прошлого года, знаменитый стайер Хайле Гебреселасси сказал по этому поводу.





"Я боюсь за спортсмена, и мне очень грустно от того, с чем он столкнется в тюрьме. Три года минимум. Он будет первым эфиопским атлетом, кто попадет в тюрьму, и он плачет не переставая до сих пор. Однако мне нужно работать, чтобы защитить большинство спортсменов, а не отдельных личностей", - приводят слова президента Федерации легкой атлетики мировые СМИ. - В России тоже есть невиновные и виновные спортсмены. Но нельзя за действия меньшинства наказывать большинство. Так из-за пяти - шести штрафников в Эфиоппи можно отстранить две тысячи спортсменов. Я не согласен с наказанием России и переживаю за качество конкуренции без россиян», - сказал Гебресиласси.





Напомним, что уголовное наказание за допинг уже более 10 лет существует в Италии. Ввели его законодательным путем еще перед Олимпиадой-2006 в Турине. Попавшийся на допинге может получит от 3 месяцев до 3 лет. Правда, о громких посадках мы что-то не слышали. Хотя несколько известных итальянский спортсменов, включая серебряного призера Пекина-2008 велосипедиста Давида Ребелина, были дисквалифицированы.





Такой закон существует и в Германии. Но первыми, как видим, применили в Эфиопии..





Напомним, что в России закон о допинге был принят в конце прошлого года. Он предусматривает за склонение спортсмена к допингу штраф до 300 тысяч рублей. Но возможно и ограничение свободы на срок до года.





Если будет доказано, что действовала группа, то штраф возрастает до 500 тысяч рублей, а срок до двух лет.





А в особо тяжких случаях, когда спортсмен умирает, виновникам может грозить лишение свободы на срок до трех лет.





Во всех этих случаях нарушителя могут также лишить права занимать определенные должности.





За допинг, по закону, теоретически может загреметь за решетку и сам спортсмен. Но пока о таких делах мы в России не слышали...