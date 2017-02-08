Нигматулин: Стратегический курс Лидера нации пользуется всенародной поддержкой

Как отметил Председатель Мажилиса, вся деятельность Главы нашего государства подчинена одной цели – улучшению качества жизни казахстанцев.

Послание Президента Казахстана, а также конституционная реформа стали главными темами встреч Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина с жителями Ескельдинского района Алматинской области.





О задачах, поставленных Главой государства по развитию аграрного сектора, речь шла в ходе посещения Спикером Мажилиса крестьянского хозяйства «Хильниченко и К». Это крупное, успешно развивающееся сельскохозяйственное предприятие, в котором сегодня работает 572 человека, специализируется на животноводстве, растениеводстве и переработке продукции. Полный цикл производства позволяет обеспечивать разнообразной сельхозпродукцией Алматинскую область.









Обсуждение основных направлений Послания Президента, проекта конституционных реформ, а также того, как эти программные документы повлияют на жизнь казахстанцев продолжилось в Доме культуры в с.Карабулак, где состоялась встреча Н.Нигматулина с населением района.

Жителей интересовали вопросы реформирования местного самоуправления в рамках конституционной реформы, получения кредитных ресурсов и обеспечения молодежи работой.





Социальные вопросы подняты также в беседе Н.Нигматулина с медицинским персоналом районной поликлиники.









Для удобства и доступности амбулаторно-поликлинической помощи в медицинском учреждении внедрена программа «Поликлиника без очередей». В поликлинике действует Центр семейного здоровья, в структуре которого диспетчерская скорой помощи, регистратура медицинского осмотра, скрининговый осмотр, кардиологический кабинет. Помимо традиционных стоматологического, процедурного, рентген-кабинетов, успешно в поликлинике функционирует реабилитационный кабинет, где есть все необходимое оборудование для восстановления после инсультов, травм.

Также большой спрос и в услугах, которые оказываются в кабинете здорового ребенка. Здесь молодые мамы могут всегда получить квалифицированную консультацию по кормлению детей, их развитию, укреплению здоровья.





Есть в поликлинике и специальный кабинет, где фельдшеры, а также средний медицинский персонал района может пройти дополнительное обучение.





Медики выразили уверенность, что реализация поставленных Президентом задач в сфере здравоохранения, позволит им и их медицинскому учреждению повысить качество оказываемых медицинских услуг.





- Сегодняшние встречи в Алматинской области показывают, что жители региона, как и все граждане нашей страны, поддерживают как проект конституционной реформы, так и масштабную программу технологической и политической модернизации Казахстана, предложенную в Ежегодном Послании Нурсултана Абишевича Назарбаева, - подчеркнул Н.Нигматулин, резюмируя состоявшиеся встречи в Алматинской области.





Как отметил Председатель Мажилиса, избиратели неизменно подчеркивают, что вся деятельность Главы нашего государства подчинена одной цели – улучшению качества жизни казахстанцев, повышению эффективности системы управления страной, устойчивости экономики в долгосрочной перспективе.





- Именно поэтому Лидер нации и проводимый им стратегический курс развития страны пользуются поистине всенародной поддержкой, - сказал Н.Нигматулин.







