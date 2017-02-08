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Новости за сегодня

Казахстан и Сербия удовлетворены текущей динамикой развития сотрудничества

 

В Астане состоялась встреча Государственного секретаря Республики Казахстан Гульшары Абдыкаликовой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сербии в Республике Казахстан Владимиром Мирковичем по случаю завершения дипломатической миссии, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

Государственный секретарь Г.Абдыкаликова подчеркнула, что отношения между нашими странами динамично развиваются в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Об этом свидетельствует расширяющееся сотрудничество на всех уровнях, в том числе на высшем.

Гульшара Абдыкаликова также обратила внимание на то, что большой позитивный резонанс в Казахстане вызвало открытие в Белграде главами Казахстана и Сербии в августе 2016 г. памятника великому казахскому поэту-импровизатору Жамбылу Жабаеву.

Стороны выразили удовлетворение текущей динамикой развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Товарооборот между Казахстаном и Сербией за январь-ноябрь 2016 года составил 23,4 млн. долларов США.

Сегодня в Казахстане действует свыше 10 совместных предприятий с участием сербского капитала, представленных в сферах оптовой и розничной торговли, строительства жилых и нежилых зданий.

В завершение встречи Государственный секретарь Республики Казахстан выразила благодарность Послу В.Мирковичу за установление тесного и доверительного политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Сербией, пожелала ему здоровья, благополучия и успехов.

 

8 февраля 2017, 15:17
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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