Кожамжаров рассказал о задержаниях известных в Казахстане людей

Каждый человек, заметивший факт коррупции, должен сообщить об этом руководству или в соответствующие службы, сказал председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

«Каждый человек, который работает в коллективе, должен понимать, что если рядом происходит что-то незаконное, неправильное, информировать об этом либо руководителя, либо соответствующие службы. Мне кажется, это должно быть нормальным поведением для вас с нами. Мы много говорим, обсуждаем на домашних площадках, с друзьями то, что у нас очень высокий уровень коррупции, но мало кто решается бороться с этим. Надо спросить у себя: «Что я сделал для того, чтобы снизить уровень коррупции в нашей стране?». Мы долгое время занимались чиновниками невысокого ранга. Сейчас ситуация изменилась. На самом деле, неприкасаемых нет», - сказал Кожамжаров на заседании коллегии агентства по итогам 2016 года.

Он добавил, что данное решение является волеизъявлением президента, который на всех совещаниях на разных уровнях говорил о борьбе с коррупцией.

«Если мы все вместе возьмемся, то, в принципе, осталось немного, чтобы «добить» это явление», - отметил глава ведомства.

Останавливаясь на открытости уголовного процесса, Кожамжаров сказал, что на начальной стадии расследования общество иногда находится в состоянии непонимания, потому что в основном в сферу уголовного преследования попадают известные стране люди.

«Они могут представлять разные сферы, в том числе творческую: допустим, Жаманкулов. Кто бы подумал, что народный артист, любимец нашей страны (мы сами выросли на его фильмах) мог оказаться в роли обвиняемого. Я помню, когда только начали уголовный процесс в отношении известного журналиста Габдуллина. Суд был открытым, вы видели, он сознался. Все доказательства, в том числе и результаты негласных следственных действий, были предъявлены всему обществу, где были прямые разговоры о том, что он требовал: «Или вы мне дадите на такую-то сумму заказ, или у вас будут большие проблемы». И он на самом деле выпускал подобные статьи», — сказал Кожамжаров.

Известный актер Тунгышбай Жаманкулов был задержан 2 ноября 2016 года по подозрению в хищении 69 миллионов тенге, предназначенных для съемок художественного фильма «Феникс». Актер полностью признал вину в хищении, в содеянном раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб. Также он подал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Ходатайство будет рассмотрено после полного возмещения причиненного ущерба Жаманкуловым, исполнительным продюсером фильм Юдиной и управляющим директором по экономике и финансам АО «Казахфильм» Искаковой.

Главный редактор Central Asia Monitor и Radiotochka.kz Бигельды Габдуллин также был задержан в ноябре 2016 года. По версии следствия, журналист использовал служебное положение и вымогал финансовые средства у государственных лиц. Габдуллин, по их мнению, был манипулятором, который намеренно публиковал нелестные материалы о чиновниках, дабы обеспечить своим СМИ государственный заказ. Подсудимый обвинялся по статье 194 части 4 пункта 2 УК РК (Вымогательство). Позже адвокат журналиста Аманжол Мухамедьяров сообщил, что обвиняемый возместил ущерб в размере 20 миллионов 625 тысяч тенге и полностью раскаялся в содеянном. 24 января 2017 года Габдуллин был освобожден из зала суда.