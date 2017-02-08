«Обыкновенное чудо» Абзала Мухитдинова

Талантливый, креативный, виртуозный – так хочется сказать о маэстро Абзале Мухитдинове при беглом взгляде на все его достижения и список наград. Кавалер ордена «Курмет», магистр Йоркского университета Великобритании, член Союза композиторов Казахстана, Заслуженный деятель РК, дирижер-философ с артистической сущностью - это все о нем. Абзал Мухитдинов никогда не перестает удивлять поклонников классического искусства. Вот и на этот раз он преподнес большой сюрприз – создал новую музыкальную редакцию оперы «Кыз Жибек».





Интересно, что, проделав колоссальную работу над усовершенствованием клавира, добавив ярких красок в звучание оперы и, совершив, своего рода, музыкальное чудо, сам он не считает, что сделал что-то необыкновенное.





- До меня уже существовал подобный опыт переработки музыкально-драматических спектаклей в оперные. Поясню, что первый состоял из разговорных диалогов, которые произносились со сцены оперными певцами, как в драматическом спектакле (наш случай с «Кыз Жибек»). В опере же все драматургические связки между ариями, ансамблями, хорами и танцевальными эпизодами обычно состоят из музыкальных речитативов, то есть певцы не произносят текст, а поют его. Так вот «Кармен», например, тоже изначально была написана с разговорными драматическими монологами и диалогами. Первая редакция потерпела фиаско, люди не оценили оперу, и для композитора это явилось сильным ударом. Одной из причин неудачи как раз таки стало использование разговорных монологов и диалогов. Когда же Эрнест Гиро после смерти композитора сделал новую музыкальную редакцию оперы, превратив монологи и диалоги в музыкальные речитативы, произведение стало невероятно популярным. Теперь оно стоит в пятерке самых исполняемых в мире. У нас в опере запели такие персонажи, как Базарбай-хан, Батсайы - невестка Жибек, появились певческие эпизоды у Карлыгаш, сестры Тулегена, и у его матери Камки.





- С чего вы начали, приступив к работе над оперой «Кыз Жибек»?





- Начал с анализа творческого пути композитора Е. Брусиловского и понял, что он написал эту оперу в достаточно молодом возрасте - 29 лет, только приехав в Казахстан в 1933 году и, очевидно, не владея казахским языком. Конечно, это создало определенные сложности артистам. На собственном опыте я знаю, что очень многие моменты исполнялись певцами не так, как они были прописаны в клавире советского издания. Артисты изменяли его так, чтобы «удобно» звучало по-казахски. Послушав разные варианты, я «узаконил» их в нотном выражении. Теперь все звучит естественно, не вызывая ни у исполнителя, ни у слушателя какого-либо дискомфорта.





- Помимо того, что опера теперь поется, будут ли введены еще какие-то новшества?





- Впервые в этой опере появится детский хор. Он будет исполнять музыку марша, которая немного наивна по своей сути, но эта наивность гениальна. Если марш поет взрослый хор, данная музыка звучит немного неубедительно. Мы с режиссером искали разные варианты решения задачи и пришли к выводу, что этот хор могут исполнить юные артисты детской студии «Астана Опера». И когда я послушал, как они поют, был в полном восторге. Опять же, это не наше изобретение, мы используем опыт композиторов прошлого, уже проверенный временем. В «Пиковой даме» П. Чайковского есть детский хор – он поет марш, в «Кармен» Ж. Бизе есть детский хор, он тоже поет марш… Можно привести еще несколько таких примеров. Теперь в «Кыз Жибек» мы имеем такой контрастный эпизод, которого раньше в казахских операх не было. Что такое опера? Это - действие, отражение средствами синтеза слова, сценического действия и музыки нашей жизни. Она отражает жизнь во всех ее красках, а жизнь без детей невозможна. Поэтому, появление поющих детей на сцене придаст особый шарм спектаклю.





- Музыка оперы практически полностью опирается на национальный фольклор, возможно ли передать эту тонкую народную специфику средствами симфонического оркестра?





- Да, конечно, возможно, но мы решили добавить ярких красок звучанию этой музыке. Впервые в опере появятся национальные инструменты. Мы ввели ансамбль домбристов, по нашей задумке он расположится на сцене, музыканты будут сопровождать танец лучников. В оригинал кюя добавлен мажорный эпизод. Кроме прочего, мы используем керней – казахский сигнальный военный инструмент, который полностью изготовлен из дерева. Большинство людей знает узбекский и уйгурский медный карнай, но, к сожалению, сегодня малоизвестен наш родной казахский керней. Когда я был в Алматы, то специально ходил в Музей народных инструментов им. Ыхласа, разговаривал с работниками, оказалось, что у них есть этот инструмент. Мастера при музее по чертежам изготовили его нам в количестве 6 штук. Теперь люди увидят и услышат настоящие казахские кернеи.





Помимо этого, будет использован шан-кобыз. В сочетании с инструментами симфонического оркестра его звучание приобретет определенный шарм, особенно, когда мы будем слышать тему «каравана» и видеть верблюдов на сцене.





Зазвучит также кыл-кобыз – древний шаманский инструмент, прародитель скрипки и виолончели. Он обладает мистическим звуком, этот тембр нам необходим в начале четвертой картины, после убийства Тулегена. Будет также использован жетыген – казахская арфа. Тембр этого инструмента поистине великолепен. Уверен, сказка должна получиться!





- Спасибо за интервью.