В Маниле в результате пожара 15 тысяч человек лишились жилья

Возникший в ночь на среду сильный пожар в трущобном районе столицы Филиппин Манилы лишил крова около 15 тысяч человек , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Ассошиэйтед Пресс.





В квартале Parola, примыкающем к манильскому порту, за ночь полностью выгорели более тысячи жилых строений, говорится в сообщении. По словам сотрудников пожарной охраны, возгорание произошло в одном из домов вечером во вторник. Жилые дома в районе пожара рассчитаны на две-три семьи и стоят очень близко друг к другу, в результате чего пожар моментально распространился на весь квартал, сообщает агентство. Ранним утром социальные службы Манилы начали размещение погорельцев во временных убежищах. В настоящее время в них находятся более 3 тысяч семей.









Полностью потушить огонь пожарным удалось только утром. По счастливой случайности только семь человек получили легкие травмы, больше при пожаре никто не пострадал, говорится в сообщении.





Жители квартала успели выскочить из горящих домов и провели большую часть ночи на улице неподалеку от своего горящего квартала вместе с вещами, которые сумели вынести из домов.



