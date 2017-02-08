В Маниле в результате пожара 15 тысяч человек лишились жилья
8 февраля 2017, 15:42
Социальные службы начали размещение погорельцев во временных убежищах.
Возникший в ночь на среду сильный пожар в трущобном районе столицы Филиппин Манилы лишил крова около 15 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Ассошиэйтед Пресс.
В квартале Parola, примыкающем к манильскому порту, за ночь полностью выгорели более тысячи жилых строений, говорится в сообщении. По словам сотрудников пожарной охраны, возгорание произошло в одном из домов вечером во вторник. Жилые дома в районе пожара рассчитаны на две-три семьи и стоят очень близко друг к другу, в результате чего пожар моментально распространился на весь квартал, сообщает агентство. Ранним утром социальные службы Манилы начали размещение погорельцев во временных убежищах. В настоящее время в них находятся более 3 тысяч семей.
Полностью потушить огонь пожарным удалось только утром. По счастливой случайности только семь человек получили легкие травмы, больше при пожаре никто не пострадал, говорится в сообщении.
Жители квартала успели выскочить из горящих домов и провели большую часть ночи на улице неподалеку от своего горящего квартала вместе с вещами, которые сумели вынести из домов.
Фото: REUTERS/ Romeo Ranoco
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843282-5a178f5fba2ff2a436fe3dadeb59a146
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...