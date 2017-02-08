Астана станет комфортным городом для людей «без окраин»

Согласно поручениям, обозначенным в Послании народу Казахстана и Плане нации «100 шагов», столичным акиматом приняты изменения в Программу развития города Астаны на 2016-2020 годы, утвержденные маслихатом, сообщил в среду на заседании Совета по устойчивому развитию столицы аким города Асет Исекешев, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима столицы.





«Главным приоритетом скорректированной Программы будет рост благосостояния и социального самочувствия горожан. Видение Программы включает следующую модель, к которой мы должны стремиться: Астана станет комфортным и привлекательным городом для людей, городом «без окраин». То есть мы не должны обделять вниманием наши окраины, мы не должны развивать их по остаточному принципу. Эти районы, несмотря на их отдаленность от центра города, мы намерены сделать комфортными и эффективными территориями», - отметил в этой связи А.Исекешев.





Основу Программы, по словам акима Астаны, - составит устойчивая, инклюзивная модель развития с доминирующим средним классом, высокими социальными стандартами и уровнем городской культуры, ответственным отношением к окружающей среде.





Запуск новой экономической стратегии, направленной на повышение благосостояния жителей, по мнению А.Исекешева, позволит начать процесс изменения структуры экономики через развитие дополнительных торгуемых секторов и привлечение инвестиций в город.





«Создание новых качественных рабочих мест в ключевых секторах, ускоренное развитие малого бизнеса для абсорбирования высвобождающихся и прибывающих трудовых ресурсов, привлечения инвестиций, в том числе с использованием механизма ГЧП – основные задачи, обозначенные в этой стратегии», - подчеркнул А.Исекешев.





Отличительными характеристиками Астаны, по его словам, должны стать высокий уровень человеческого и социального капитала, уровня доходов населения, творческий энтузиазм и продуктивная занятость, комфортная городская среда, мобильность и безопасность города.





«Каждый сотрудник акимата должен перестроить работу в соответствии с этим приоритетом. Каждый бюджетный тенге должен способствовать росту социального благополучия горожан», - подчеркнул Исекешев.





Ключевым направлением Программы, продолжил аким Астаны, является повышение уровня социального благополучия горожан, и выполнение этой задачи повысит качество жизни и рост доходов населения.





Улучшение качества жизни предполагается достигнуть за счет повышения уровня оказания государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, работы общественного транспорта, экологии, безопасности, жилищных условий, обеспечение продовольствия и другие, как бенчмаркинг мы ставим для себя стандарты ОЭСР по этим направлениям.





«Одной из первых задач является обеспечение шаговой доступности. Город будет поделен на 129 секторов (каждый с населением до 10 тыс. человек), в каждом из которых будет предусмотрено не менее 32 социальных стандартов – школы, детские сады, парки, спортивные площадки, поликлиники, участковый пункт полиции, доступ к продуктам питания, общественный транспорт, видеокамеры для обеспечения безопасности», - проинформировал аким столицы.





В целом предлагается сфокусироваться на достижении 20 ключевых показателей, важных для населения, позволяющих обеспечить доступное и качественное образование, значительный прогресс в здравоохранении, трансформацию общественных пространств, развитие современной системы общественного транспорта и ЖКХ.





«При этом мы не ограничиваемся только этим направлением, но именно в рамках его реализации будет активно осуществляться работа структурных подразделений с привлечением общественных советов и городского сообщества по самым разным вопросам – это и планировка, благоустройство территорий и развитие в целом. Вместе с тем в акимате создан Совет по устойчивому развитию, который будет отслеживать ход реализации инициатив, и обеспечивать диалог с общественностью города», - резюмировал Асет Исекешев.



