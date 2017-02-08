Димаш Кудайбергенов примет участие в «Голосе Америки»

Об этом сообщила ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаева , передает корреспондент , передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Наш студент второго курса Димаш Кудайбергенов защищает честь страны в Китае. До этого он стал победителем конкурса «Жас Канат», затем «Славянского базара». Сейчас участвует в международном конкурсе в Китае. Теперь, мы будем готовить его к «Евровидению». Затем он примет участие в «Голосе Америки». Сегодня он получил приглашение на мюзикл-шоу в городе Лос-Анджелес», - сказала Мусаходжаева.





Напомним, казахстанский певец Димаш Кудайбергенов принимает участие в международном конкурсе «I am singer» в Китае. В первом туре он исполнил песню на французском языке и поразил китайских слушателей. По общему количеству баллов Димаш лидирует в этом конкурсе. Следующую песню Димаш исполнил на китайском языке.





Автор: Мейрамбек Байгарин