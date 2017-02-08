В Казахстане появится электронная биржа труда

На данном портале работодатели смогут оставлять информацию о вакансиях и будущих рабочих местах, сообщается на веб-портале Премьер-Министра РК. При этом не нужно будет идти в центры занятости. На сайте также составлен перечень наиболее востребованных специальностей. В основном нужны рабочие - каменщики, сварщики, водители спецтехники, а также средний медперсонал.

«Услуги трудоустройства через данный портал будут оказываться бесплатно, в свободном доступе. Сегодня этот сайт имеет более миллиона просмотров. Сегодня мы среди сайтов такого уровня находимся на 1 месте, поэтому, пожалуйста, просим», - прокомментировал Д. Аргандыков.

Также президент Центра развития трудовых ресурсов подвел промежуточные итоги реализации Дорожной карты-2020. За 5 лет охвачено порядка 800 тысяч безработных. В результате ситуация на рынке труда стабильная. Уровень безработицы составляет 4,9%. Вместе с тем сегодня есть определенные проблемы на рынке труда с высокой долей непродуктивной занятости на уровне 21%.

Подробнее Д. Аргандыков рассказал о реализации Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства. В рамках программы более 20 тысяч казахстанцев будут охвачены краткосрочными курсами обучения. Одним из направлений Программы является развитие предпринимательства, но в отличие от предыдущей программы меры будут расширены и помимо выдачи микрокредитов на селе микрокредиты будут выдаваться еще и в городской среде. Также увеличен размер микрокредитов до 16 миллионов. Тогда как раньше он составлял 3-5 млн. Увеличен и срок кредитования. Например, для животноводства - до семи лет. Помимо этого, будут предоставляться меры обучения основам предпринимательства. Еще одно направление Программы - содействие в трудоустройстве и поддержка социально-уязвимых слоев населения.