В Астане будет создана новая модель управления транспортным комплексом

В сфере общественного транспорта Астаны будет создана новая модель управления транспортным комплексом с высокой пропускной способностью, которая снизит привлекательность личного транспорта, комплексно повысит безопасность дорожного движения, улучшит экологическую ситуацию и сбалансирует концентрацию населения и внутригородскую миграцию с возможностями транспорта, сообщил в среду на заседании Совета по устойчивому развитию столицы аким города Асет Исекешев, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима столицы.





«Усиление роли транспортного инфраструктурного планирования в градостроительной политике предполагает создание удобной сети велодорожек, пешеходных маршрутов, паркингов и мест стоянок, это позволит решить целый ряд инфраструктурных проблем на дорогах. Мы должны обеспечить комфорт и удобство перемещения жителей, для этих целей мы закупили 380 единиц современных автобусов», - отметил А.Исекешев.





Кроме того, в текущем году будут установлены 55 остановочных павильонов закрытого типа за счет бюджетных средств и 200 путем реализации частной инициативы.





По проекту «BusLane» планируется дополнительно внедрить 24 участка общей протяженностью 64,7 км , тем самым, повысить среднюю скорость движения в 2 раза и сократить время ожидания автобусов с 15-20 до 7-10 минут.





«На данном этапе услугами общественного транспорта пользуются 33% населения, а к 2020 году мы планируем увеличить данный показатель до 45%», - подчеркнул аким.





Планируется также внедрение современной модели единой службы такси.





Для эффективной реализации проекта ЛРТ с этого года создана подведомственная акимату структура «ЛРТ Construction», в задачи которой входит профессионально-техническое сопровождение строительства новой транспортной системы. Новая транспортная система соединит Международный аэропорт, выставочный комплекс ЭКСПО, новый ж/д вокзал и многофункциональный комплекс «Абу-Даби Плаза».





Вместе с тем начнется строительство дорог, которые позволят расширить магистрали к новому ж/д вокзалу (№ 41,42), Международному аэропорту (Кабанбай батыра), улучшить состояние окраин (Комсомольский, Коктал-2, Юго-Восток), разгрузить город от транзитного потока через малую кольцевую дорогу (Угольная, Бейсекова).



