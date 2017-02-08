Троих человек госпитализировали после обрушения кинотеатра на Сицилии
8 февраля 2017, 16:20
Их жизни ничего не угрожает, они находятся в больнице с тяжелыми травмами.
После обрушения старого кинотеатра в среду на западе Сицилии госпитализированы три человека, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Rainews24.
Инцидент, причины которого пока неизвестны, произошел в городе Кампобелло-ди-Мадзара. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из-под завалов троих рабочих, которые вели в здании ремонт. Их жизни ничего не угрожает, они находятся в больнице с тяжелыми травмами.
(8feb-9:40) Campobello di Mazara (TP) #vigilidelfuoco#salvataggiquotidianipic.twitter.com/mfdJfPEktQ— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 февраля 2017 г.
Фото: twitter.com/emergenzavvf
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