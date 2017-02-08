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Троих человек госпитализировали после обрушения кинотеатра на Сицилии

8 февраля 2017, 16:20

Их жизни ничего не угрожает, они находятся в больнице с тяжелыми травмами.


После обрушения старого кинотеатра в среду на западе Сицилии госпитализированы три человека, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Rainews24.

Инцидент, причины которого пока неизвестны, произошел в городе Кампобелло-ди-Мадзара. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из-под завалов троих рабочих, которые вели в здании ремонт. Их жизни ничего не угрожает, они находятся в больнице с тяжелыми травмами.


Фото: twitter.com/emergenzavvf

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