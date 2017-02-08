Троих человек госпитализировали после обрушения кинотеатра на Сицилии

Их жизни ничего не угрожает, они находятся в больнице с тяжелыми травмами.

После обрушения старого кинотеатра в среду на западе Сицилии госпитализированы три человека , передает , передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Rainews24.





Инцидент, причины которого пока неизвестны, произошел в городе Кампобелло-ди-Мадзара. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из-под завалов троих рабочих, которые вели в здании ремонт. Их жизни ничего не угрожает, они находятся в больнице с тяжелыми травмами.







