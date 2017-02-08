В Алматы произошло сразу четыре ДТП с участием грузовиков

В Алматы сегодня, 8 февраля, произошло три ДТП с участием грузовых машин, передает передает Zakon.kz





Первая авария произошла на ул.Тюлькубасская, в районе пересечения с ул.Герцена. Грузовая фура Freightliner двигалась в южном направлении и снесла газовую трубу, проходящую над дорогой. В результате часть снесенной трубы упала во двор частного дома. Прибывшие работники газовой службы отключили газоснабжение. Сейчас ведутся восстановительные работы.









Второе ДТП произошло на Северном кольце, напротив рынка "Арлан". Грузовик Volvo ехал в южном направлении в левом ряду. Водитель ехавшей справа Toyota Camry решил быстро перестроиться перед грузовиком, но не успел. И Volvo врезалась в легковушку протащив ее несколько метров, пока та не наскочила на бетонный отбойник.









Третье, менее серьезное ДТП, произошло по этой же улице немного ниже. Там столкнулись КамАЗ и Nissan Cefiro. Машины двигались попутно и им "не хватило места".









И еще одна авария с участием грузового Volvo произошла на пр.Рыскулова, в районе пересечения с ул.Куренбел. Грузовик, груженый отсевом, ехал в западном направлении по правому ряду. Водитель автомобиля Toyota Avensis выезжал с ул.Куренбел, и решил проскочить, не пропуская грузовик. Но водитель фуры не успел притормозить, и столкнулся с легковушкой, прижав ее к бордюру.



