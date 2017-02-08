Более 300 сообществ и групп суицидальной направленности были заблокированы в Казахстане

«Мы мониторим все сети, но конкретно заходить в группы и передавать информацию правоохранительным органам, у нас такой возможности нет» - Кабдешов.

Более 300 сообществ и групп суицидальной направленности были заблокированы в социальных сетях за 2 года министерством коммуникаций и информации РК. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщил руководитель управления контроля в области СМИ МИК РК Азамат Кабдешов, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Если мы будем говорить о цифрах заблокированных и принятых мерах социальной сети «Вконтакте» и других то, в 2015 году были приняты меры в отношении 157 сообществ и групп, а в 2016 году были приняты меры в отношении 161 – именно суицидального направления», - сказал Азамат Кабдешев.





При этом представитель ведомства подчеркнул, что на данный момент не планируется полностью закрытие или введение частичных ограничений какой-либо социальной сети в Казахстане.





«Министерством осуществляется мониторинг по средством хэштегов определенных, связанных этой темой. При этом большая часть хэшгэгов сейчас активно используется большим кругом сообществ, не связанных с суицидальными идеями с целью раскрутки и продвижения поисковых запросов», - рассказал Кабдешов.





Он также отметил, что сайте министерства информации и коммуникации есть специальный раздел , «пожаловаться» через который может любой гражданин и рассказать о своих опасениях контентом того или иного интернет ресурса.





«Как только мы получаем эти ссылки, проводится правовая оценка и принимаются соответствующие меры» -пояснил он.





Мониторингом групп и сообществ по словам Кабдешова занимается РГП «Центр анализа и информации» . Однако о своих «находках» коллектив подведомственного МИК организации никуда, кроме как в администрацию соцсетей и своему руководству не сообщает.





«Мы работаем на целевую аудиторию Казахстана, - пояснил он. – То, что любой гражданин может видеть, т.е. информационное пространство РК, мы за это отвечаем. Мы мониторим все сети, но конкретно заходить в группы и смотреть пользователей и выходить на них, их школы, родителей, передавать информацию правоохранительным органам, у нас такой возможности нет».





Татьяна Ковалева, Астана

Фото с сайта pravda-kmv.ru