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Более 300 сообществ и групп суицидальной направленности были заблокированы в Казахстане

8 февраля 2017, 16:27

«Мы мониторим все сети, но конкретно заходить в группы и передавать информацию правоохранительным органам, у нас такой возможности нет» - Кабдешов.


Более 300 сообществ и групп суицидальной направленности были заблокированы в социальных сетях за 2 года министерством коммуникаций и информации РК. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщил руководитель управления контроля в области СМИ МИК РК Азамат Кабдешов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Если мы будем говорить о цифрах заблокированных и принятых мерах социальной сети «Вконтакте» и других то, в 2015 году были приняты меры в отношении 157 сообществ и групп, а в 2016 году были приняты меры в отношении 161 – именно суицидального направления», - сказал Азамат Кабдешев.

При этом представитель ведомства подчеркнул, что на данный момент не планируется полностью закрытие или введение частичных ограничений какой-либо социальной сети в Казахстане.

«Министерством осуществляется мониторинг по средством хэштегов определенных, связанных этой темой. При этом большая часть хэшгэгов сейчас активно используется большим кругом сообществ, не связанных с суицидальными идеями с целью раскрутки и продвижения поисковых запросов», - рассказал Кабдешов.

Он также отметил, что сайте министерства информации и коммуникации есть специальный раздел, «пожаловаться» через который может любой гражданин и рассказать о своих опасениях контентом того или иного интернет ресурса.

«Как только мы получаем эти ссылки, проводится правовая оценка и принимаются соответствующие меры» -пояснил он.

Мониторингом групп и сообществ по словам Кабдешова занимается РГП «Центр анализа и информации». Однако о своих «находках» коллектив подведомственного МИК организации никуда, кроме как в администрацию соцсетей и своему руководству не сообщает.

«Мы работаем на целевую аудиторию Казахстана, - пояснил он. – То, что любой гражданин может видеть, т.е. информационное пространство РК, мы за это отвечаем. Мы мониторим все сети, но конкретно заходить в группы и смотреть пользователей и выходить на них, их школы, родителей, передавать информацию правоохранительным органам, у нас такой возможности нет».

Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта pravda-kmv.ru


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