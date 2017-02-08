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Новости за сегодня

В Астане будет создана новая модель управления транспортным комплексом

 

В сфере общественного транспорта Астаны будет создана новая модель управления транспортным комплексом с высокой пропускной способностью, которая снизит привлекательность личного транспорта, комплексно повысит безопасность дорожного движения, улучшит экологическую ситуацию и сбалансирует концентрацию населения и внутригородскую миграцию с возможностями транспорта, сообщил в среду на заседании Совета по устойчивому развитию столицы аким города Асет Исекешев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима столицы.

«Усиление роли транспортного инфраструктурного планирования в градостроительной политике предполагает создание удобной сети велодорожек, пешеходных маршрутов, паркингов и мест стоянок, это позволит решить целый ряд инфраструктурных проблем на дорогах. Мы должны обеспечить комфорт и удобство перемещения жителей, для этих целей мы закупили 380 единиц современных автобусов», - отметил А.Исекешев.

Кроме того, в текущем году будут установлены 55 остановочных павильонов закрытого типа за счет бюджетных средств и 200 путем реализации частной инициативы.

По проекту «BusLane» планируется дополнительно внедрить 24 участка общей протяженностью 64,7 км, тем самым, повысить среднюю скорость движения в 2 раза и сократить время ожидания автобусов с 15-20 до 7-10 минут.

«На данном этапе услугами общественного транспорта пользуются 33% населения, а к 2020 году мы планируем увеличить данный показатель до 45%», - подчеркнул аким.

Планируется также внедрение современной модели единой службы такси.

Для эффективной реализации проекта ЛРТ с этого года создана подведомственная акимату структура «ЛРТ Construction», в задачи которой входит профессионально-техническое сопровождение строительства новой транспортной системы. Новая транспортная система соединит Международный аэропорт, выставочный комплекс ЭКСПО, новый ж/д вокзал и многофункциональный комплекс «Абу-Даби Плаза».

Вместе с тем начнется строительство дорог, которые позволят расширить магистрали к новому ж/д вокзалу (№ 41,42), Международному аэропорту (Кабанбай батыра), улучшить состояние окраин (Комсомольский, Коктал-2, Юго-Восток), разгрузить город от транзитного потока через малую кольцевую дорогу (Угольная, Бейсекова).

 

8 февраля 2017, 16:21
Источник, интернет-ресурс: Акимата Астаны

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