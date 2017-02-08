Мощный взрыв прогремел на химзаводе в Валенсии

О жертвах и пострадавших пока нет данных.

Мощный взрыв на химическом заводе по переработке хлора в Валенсии. После взрыва на заводе в Патерне начался сильный пожар и сильное задымление. Вслед за распространением огня произошли еще несколько взрывов , сообщает , сообщает РИА Новости





На месте происшествия работают пожарные. Туннель, через который можно попасть на территорию завода, перекрыт. О жертвах и пострадавших пока нет данных.





Жителям домов в районе, где расположено опасное производство, рекомендовано пока не выходить из домов. Те, кто живет в непосредственной близости к заводу, эвакуированы.





Хлор в повседневной жизни используется для обеззараживания воды и моющихся поверхностей. Вещество опасно, если поступает в организм в высокой концентрации. В тяжелых случаях отравления смерть наступает от 5 до 30 минут.



