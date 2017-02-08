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Астрономы разглядели на снимках Марса песчаные волны

8 февраля 2017, 17:09

Исходя из формы волн, исследователи пришли к выводу, что на Марсе ранее были озера, реки и даже океаны.


Марсоход Curiosity передал на Землю уникальные фотографии Красной планеты, на которых ученые смогли разглядеть песчаные волны, передает Росбалт.

Исходя из формы волн, исследователи пришли к выводу, что на Марсе ранее были озера, реки и даже океаны. Однако это все исчезло, и остались лишь горы песка или субстанции, похожей на песок.

Кроме того, ученые в очередной раз предположили, что на планете могла быть органическая жизнь, однако ее представители либо все вымерли, либо скрылись глубоко в недрах.

Curiosity отправили на Марс эксперты из научно-исследовательского центра американского космического агентства NASA. Марсоход уже пятый год изучает Красную планету.




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