50-летнего вора-рецидивиста поймали в Алматинской области

По словам подозреваемого, к воровству его побудила наркотическая зависимость.

50-летний мужчина, задержанный оперативниками уголовного розыска Талдыкоргану, подозревается в серии квартирных краж, зарегистрированных в областном центре, сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.





Как выяснилось, задержанный является жителем Талдыкоргана, и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.





«Задержанному уже доказана причастность к совершению 8 краж чужого имущества, зарегистрированных по городу в январе текущего года. Подозреваемый, проникая в квартиру или частное домовладение, крал шубы, меховые шапки, ювелирные изделия, сотовые телефоны, то есть все подряд, часть из которых сбывал по заниженным ценам либо просто выбрасывал. На сегодняшний день ущерб потерпевших лиц уже составил более 1,5 млн тенге. Часть похищенного в виде сотового телефона и отдельных золотых украшений уже изъята и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств», - сообщил начальник Западного ГОП УВД Талдыкоргана Бауржан Тилепбаев.





По показаниям подозреваемого он освободился из мест заключения в 2015 году и старался вести праздный образ жизни. В последнее время пристрастился к наркотикам, что и побудило его к совершению краж.