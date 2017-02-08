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Шварценеггер предстал русским мстителем в трейлере «Последствий»

8 февраля 2017, 17:28

Картина выйдет на экраны 7 апреля.


Американский актер Арнольд Шварценеггер выложил в своем Facebook трейлер фильма «Последствия» (Aftermath), в котором исполнил главную роль российского инженера Виталия Калоева, сообщает Lenta.ru

Картина выйдет на экраны 7 апреля. Режиссером выступил Эллиотт Лестер («Без компромиссов»). В фильме также снялись Скут Макнэйри, Мэгги Грейс и Мартин Донован.

Лента основана на реальных событиях.

В 2002 году в авиакатастрофе над Боденским озером Виталий Калоев потерял семью. Из-за ошибки сотрудника авиадиспетчерской компании Skyguide столкнулись два самолета, погиб 71 человек, в том числе жена и двое детей Калоева. Спустя 478 дней он убил авиадиспетчера Питера Нильсена. В 2005 году Калоев был приговорен к восьми годам тюремного заключения в Швейцарии. В 2007 году освобожден досрочно за примерное поведение. В 2008 году он стал заместителем министра строительства и архитектуры Северной Осетии.


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