Какие территории присоединили к Астане
8 февраля 2017, 17:33
К Астане будут присоединены абсолютно свободные территории: какой-либо передачи населенных пунктов с населением к городу не производилось.
Об этом сегодня заявил руководитель Управления земельных отношений и по контролю за охраной земель города Астаны Назымбек Кенжебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Хотел отметить, что буквально после подписания Указа Главы государства «Об изменений границ города Астаны», который предусматривает присоединение к черте города дополнительных территорий общей площадью 8 тысяч 719 га земель, появились такая информации о том, что к городу присоединены все территории сельских округов Кабанбай батыра и Талапкерского сельского округа. Это не совсем правильно, поэтому хочу официально заявить, что присоединяемые территории абсолютно свободны и какой-либо передачи населенных пунктов с населением к городу не производилось», - заявил Кенжебаев в ходе брифинга в Астане.
Также он уточнил, что в ближайшей перспективе присоединение населенных пунктов с населением к столице не предусматриваются.
«Без населения и без населенного пункта, то есть свободная территория. В первую очередь, это в районе озера Майбалык, в районе аэропорта, то есть под расширение охранных взлетно-посадочных зон», - проинформировал спикер.
Он пояснил, что необходимость присоединения данных земель обусловлена тем, что возникла необходимость расширения территорий международного аэропорта Астаны, в первую очередь, для охраны взлетно-посадочных зон.
«В осенне-весенний периоды на этих территориях есть опасения по подтоплению, поэтому необходимо было принимать меры, комплекс мероприятий», - добавил он.
«Основная территория присоединяемых земель (к Астане) - 7 300 га, также 959 га под национальный пантеон и 460 га земель под организацию строительства нового кладбища», - добавил Кенжебаев.
Ранее сообщалось о том, что Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ об изменении границ Астаны. Согласно приложению к Указу, в черту города вошли часть земель сельских округов Талапкер и Кабанбай батыра Целиноградского района Акмолинской области. Планируется, что территория Астаны будет увеличена на 8,7 тыс. га. В перечень земель вошли более 5 тыс. га сельскохозяйственных угодий и более 3 тыс. га - прочие земли.
Автор: Мурат Жакеев
Фото с сайта inform.kz
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