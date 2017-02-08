Какие территории присоединили к Астане

К Астане будут присоединены абсолютно свободные территории: какой-либо передачи населенных пунктов с населением к городу не производилось.

Об этом сегодня заявил руководитель Управления земельных отношений и по контролю за охраной земель города Астаны Назымбек Кенжебаев, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Хотел отметить, что буквально после подписания Указа Главы государства «Об изменений границ города Астаны», который предусматривает присоединение к черте города дополнительных территорий общей площадью 8 тысяч 719 га земель, появились такая информации о том, что к городу присоединены все территории сельских округов Кабанбай батыра и Талапкерского сельского округа. Это не совсем правильно, поэтому хочу официально заявить, что присоединяемые территории абсолютно свободны и какой-либо передачи населенных пунктов с населением к городу не производилось», - заявил Кенжебаев в ходе брифинга в Астане.





Также он уточнил, что в ближайшей перспективе присоединение населенных пунктов с населением к столице не предусматриваются.





«Без населения и без населенного пункта, то есть свободная территория. В первую очередь, это в районе озера Майбалык, в районе аэропорта, то есть под расширение охранных взлетно-посадочных зон», - проинформировал спикер.





Он пояснил, что необходимость присоединения данных земель обусловлена тем, что возникла необходимость расширения территорий международного аэропорта Астаны, в первую очередь, для охраны взлетно-посадочных зон.





«В осенне-весенний периоды на этих территориях есть опасения по подтоплению, поэтому необходимо было принимать меры, комплекс мероприятий», - добавил он.





«Основная территория присоединяемых земель (к Астане) - 7 300 га, также 959 га под национальный пантеон и 460 га земель под организацию строительства нового кладбища», - добавил Кенжебаев.





Ранее сообщалось о том, что Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ об изменении границ Астаны. Согласно приложению к Указу, в черту города вошли часть земель сельских округов Талапкер и Кабанбай батыра Целиноградского района Акмолинской области. Планируется, что территория Астаны будет увеличена на 8,7 тыс. га. В перечень земель вошли более 5 тыс. га сельскохозяйственных угодий и более 3 тыс. га - прочие земли.





Автор: Мурат Жакеев