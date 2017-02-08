В Караганде начался суд по резонансному убийству астанчанина

Житель города Абая предстал судом по обвинению в убийстве астанчанина Ерболата Жаксыгельдина и утоплении его автомобиля, передает корреспондент МИА « передает корреспондент МИА « Казинформ ».





Это резонансное преступление произошло 23 сентября прошлого года. Отец двоих детей Ерболат Жаксыгельдин уехал на своем автомобиле и исчез. На звонки по сотовому телефону он не отвечал. Родные обратились с заявлением о его исчезновении в правоохранительные органы, поскольку ранее мужчина никогда не уезжал от своей семьи надолго и без предупреждения. Спустя месяц, 30 октября, сотрудники департамента внутренних дел Карагандинской области нашли в водоеме возле города Абая затонувший автомобиль. Подняв транспорт на поверхность, полицейские обнаружили в салоне труп жителя Астаны.





В ходе расследования полицейские Карагандинской области установили личность 30-летнего подозреваемого Жениса Каиржанова и задержали его.





Следствие выяснило, что Ерболат Жаксыгельдин приехал в город Абай, где гостил у местного жителя Жениса Каиржанова. По версии следствия, причиной конфликта и убийства стала ревность хозяина дома к супруге. Подсудимый нанес жителю Астаны множественные травмы, отчего мужчина скончался.





В зале специализированного межрайонного суда по уголовным делам подсудимый находится под арестом. Ему вменяются преступления по двум статьям Уголовного кодекса - 99 «убийство» и 202 «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».





Между тем, в зале суда родственники погибшего периодически выкрикивали в адрес подсудимого оскорбления и проклятия. Подсудимый попросил судью удалить этих людей из зала суда. Подняв с мест родственников погибшего, судья предупредил их об административной ответственности за нарушение порядка в зале и отметил, что удалит из зала каждого, кто позволит себе оскорбительные реплики в адрес подсудимого. Брат убитого заверил судью, что подобное поведение больше не повторится.