Сирия опровергла данные о казнях в тюрьмах страны
8 февраля 2017, 17:39
Смертные приговоры выносятся в Сирии только после судебного расследования, которое проходит в несколько этапов.
Утверждения, содержащиеся в докладе правозащитной организации Amnesty International, о якобы имевших место массовых казнях в сирийской тюрьме Сейдная, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Министерстве юстиции Сирии, передает Al Mayadeen.
«Смертные приговоры выносятся в Сирии только после судебного расследования, которое проходит в несколько этапов», — говорится в документе.
Ранее Amnesty International обнародовала доклад, в котором утверждается, что в тюрьме Сейдная в течение 2011—2015 годов были повешены 13 тыс. заключенных, большинство из которых являлись «гражданскими лицами». Также в тюрьме применялись пытка, указывается в документе.
Фото: © СС0 Public Domain
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