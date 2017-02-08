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Сирия опровергла данные о казнях в тюрьмах страны

8 февраля 2017, 17:39

Смертные приговоры выносятся в Сирии только после судебного расследования, которое проходит в несколько этапов.


Утверждения, содержащиеся в докладе правозащитной организации Amnesty International, о якобы имевших место массовых казнях в сирийской тюрьме Сейдная, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Министерстве юстиции Сирии, передает Al Mayadeen.

«Смертные приговоры выносятся в Сирии только после судебного расследования, которое проходит в несколько этапов», — говорится в документе.

Ранее Amnesty International обнародовала доклад, в котором утверждается, что в тюрьме Сейдная в течение 2011—2015 годов были повешены 13 тыс. заключенных, большинство из которых являлись «гражданскими лицами». Также в тюрьме применялись пытка, указывается в документе.

Фото: © СС0 Public Domain

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