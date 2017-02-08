Бакытжан Сагинтаев посетил парк инновационных технологий в Алматы

Сегодня в ходе рабочей поездки в город Алматы премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил парк инновационных технологий, где ознакомился с научными разработками казахстанских ученых и провел встречу по вопросам реализации Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация: Глобальная конкурентоспособность»,

В ходе посещения СЭЗ «ПИТ» Бакытжан Сагинтаев осмотрел современный учебно-тренажерный центр по профессиональной подготовки операторов, нефтяных инженеров, буровых подрядчиков и технических кадров сервисных компаний, а также компанию по производству современного импортозамещающего телекоммуникационного оборудования.





Б.Сагинтаев провел совещание с представителями IT-организаций, работающих на территории СЭЗ «ПИТ», в ходе которого отметил, что для достижения целей, озвученных Главой Государства в своем Послании, необходимо использовать весь научный и инновационный потенциал страны.





Президент РК поставил задачу создать новую модель роста экономики в основе которой, будут новые, перспективные технологии и инновации, что позволит Казахстану в 2050 году, войти в 30-ку наиболее развитых стран мира. В этой связи, Б.Сагинтаев отметил, что СЭЗ «ПИТ» может внести значительный вклад в реализацию этой задачи.





По итогам совещания премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил министерствам по инвестициям и развитию, информации и коммуникаций проанализировать высказанные предложения и учесть их при разработке Госпрограммы «Цифровой Казахстан».





Специальная экономическая зона «Парк инновационных технологий» была создана в соответствии с Указом Президента РК и занимается развитием таких областей, как информационные технологии, электроника и приборостроение, возобновляемые источники энергии, ресурсосбережение, эффективное природопользование и т.д.





СЭЗ «ПИТ» входит в Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий», учрежденный Правительством РК в 2015 году, который под зонтичным брендом Almaty Tech Garden, консолидирует научно-техническую базу ведущих ВУЗов и НИИ города Алматы, а также компаний-участников СЭЗ «ПИТ». На сегодняшний день участниками инновационного кластера являются 221 организация.



