СМИ назвали самые сексуальные города мира

Британская The Independent в преддверии Дня святого Валентина выбрала 11 «самых сексуальных городов» мира, которые могут стать альтернативной романтичному Парижу , пишет , пишет «Моя планета»





Рио-де-Жанейро. Здесь есть все: пляжи, пейзажи и, самое главное, сногсшибательные красотки и красавцы (с минимум одежды). Разнообразные отели от самых шикарных до самых простых, еда на любой вкус и кошелек. И конечно же, самое главное — карнавал!





Бостон. Нет пары? Не беда. В Бостоне две трети людей не состоят в браке, и поэтому это один из самых подходящих городов для поиска своей второй половинки.





Буэнос-Айрес. Нет танца горячее танго, и нет города лучше Буэнос-Айреса для освоения этого танца. Ведь именно тут он появился на свет.





Монако. Эффектно сочетает в себе шарм и блеск высшего света и вызывающий образ жизни поколения селфи.





Мадрид . Это просто мировая столица всего. Художественные галереи, музыка из каждого парка, кафешки, работающие до утра.





Нью-Йорк. Город, который не спит. Круглосуточные бары, клубы, рестораны, галереи. Самый сексуальный город мира по версии Playboy.





Сидней. И дело не только в пляжах. Это самый дружелюбный и отзывчивый город. А еще там дешевые устрицы.





Кейптаун. Великолепное расположение города — между пляжами и винодельнями — само по себе создает романтическую ауру.





Медельин. Город вечной весны, не так давно переживавший темные дни, но теперь уверенно смотрящий в будущее. Здесь полным-полно студентов и бурная ночная жизнь. Кроме того, здесь ежегодно проходит премьерный показ модного нижнего белья.





Вена. Самый комфортный для жизни город. А это значит, что здесь вы увидите сочетание традиционного и современного. Старые императорские дворцы уживаются с модными ночными клубами. Ну а если у вас нет пары, сходите в кофейню, где, не исключено, встретитесь глазами с привлекательной одинокой посетительницей (или посетителем) за соседним столиком.





Чэнду. За небоскребами трудно разглядеть шарм, но если присмотреться, то среди хай-тека можно найти древние храмы, секретные рестораны, шикарные спа-салоны. И конечно же, панд. Ведь одна из достопримечательностей города — заповедник больших панд. Не то чтобы эти мохнатые увальни добавляли городу сексуальности, но как о них не упомянуть?







