Полиция Алматинской области разыскивает подозреваемого в убийстве

Подозреваемый может наняться на работу в качестве пастуха, а также может находиться среди лиц без определенного места жительства.

Полицейские разыскивают Кусайынова Ералина Ерслановича, 1976 года рождения, ранее судимого уроженца села Коктал Панфиловского района, обоснованно подозреваемого в совершении убийства человека близ Капшагая , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.





Согласно информации, предоставленной пресс-службой ДВД Алматинской области, 1 января т.г. на одном из отгонных участков пос. Шенгельды, расположенного около города Капшагай, было обнаружено тело 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе оперативных мероприятий полиция установила подозреваемого в совершении преступления, скрывшегося с места происшествия в неизвестном направлении.





«Разыскиваемый мужчина среднего телосложения, рост 165-170 см, волосы короткие седые, на обеих пальцах рук имеются татуировки и был одет в камуфлированную куртку. Может наняться на работу в качестве пастуха, а также может находиться среди лиц без определенного места жительства. Представляется именем «Ерлан» - проинформировали в пресс-службе ДВД.





Полиция Алматинской области просит всех кто знает о местонахождении подозреваемого либо владеет информацией, которая может оказать содействие в розыске и задержании Ералина Кусайынова связаться по телефонам 8(72772) 4-10-98, сот. 8-702-220-30-30, 8-707-137-30-30, 8-702-699-19-22, 8 (7282) 60-80-76 либо 102.