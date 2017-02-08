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Новости за сегодня

Изменение цен на рынке жилья в январе 2017 года

 

В январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,1%, а перепродажи благоустроенного - снизились на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,5%.

 

Изменение цен на рынке жилья

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,

прирост +, снижение -

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Январь 2017г.

Продажа нового жилья

-6,9

4,4

7,1

12,1

9,6

11,5

15,8

-3,6

0,1

Перепродажа благоустроенного жилья

-6,7

5,1

4,3

16,8

13,8

17,6

9,1

-0,7

-0,1

 

Цены на рынке жилья

в процентах, прирост +, снижение -

 

Цена за 1 кв.м,

тенге

Январь 2017г. к

декабрю 2016г.

январю 2016г.

декабрю 2015г.

Продажа нового жилья

249 249*

0,1

-5,0

-3,5

Перепродажа благоустроенного жилья

188 443

-0,1

-3,9

-0,9

Перепродажа неблагоустроенного жилья

115 371

0,0

0,6

3,6

Арендная плата за благоустроенное жилье

1 287

0,5

-1,1

0,3

*Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

 

r08-02-2017-1

 

Методологические пояснения:

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.

 

8 февраля 2017, 17:46
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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