Казахстанские хоккеисты проиграли России в финале Универсиады-2017
8 февраля 2017, 17:56
По итогам мужского хоккейного турнира «золото» завоевали россияне, серебряные медали — у казахстанцев, а обладателями бронзовых наград стали канадцы.
Хоккеисты студенческой сборной Казахстана в финальном матче турнира Универсиады-2017 в Алматы уступили россиянам — 0:1, сообщает Sports.kz.
Первый период соперники завершили с нулями на табло, во второй двадцатиминутке голкиперам обеих команд также удалось оставить свои ворота «сухими». В начале третьего периода россияне организовали атаку на ворота Сергея Кудрявцева, которая завершилась заброшенной шайбой в исполнении Даниила Ильина. Этот гол стал единственным в матче.
Таким образом, по итогам мужского хоккейного турнира «золото» завоевали россияне, серебряные медали — у казахстанцев, а обладателями бронзовых наград стали канадцы.
Казахстан — Россия 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Шайба:
0:1 — 41:32 Ильин. В равенстве
Вратари: Кудрявцев — Андрюхов
Штрафы: 8:14 (2:6, 4:6, 2:2).
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