Казахстанские хоккеисты проиграли России в финале Универсиады-2017

По итогам мужского хоккейного турнира «золото» завоевали россияне, серебряные медали — у казахстанцев, а обладателями бронзовых наград стали канадцы.

Хоккеисты студенческой сборной Казахстана в финальном матче турнира Универсиады-2017 в Алматы уступили россиянам — 0:1 , сообщает , сообщает Sports.kz.





Первый период соперники завершили с нулями на табло, во второй двадцатиминутке голкиперам обеих команд также удалось оставить свои ворота «сухими». В начале третьего периода россияне организовали атаку на ворота Сергея Кудрявцева, которая завершилась заброшенной шайбой в исполнении Даниила Ильина. Этот гол стал единственным в матче.





Таким образом, по итогам мужского хоккейного турнира «золото» завоевали россияне, серебряные медали — у казахстанцев, а обладателями бронзовых наград стали канадцы.





Казахстан — Россия 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайба:

0:1 — 41:32 Ильин. В равенстве

Вратари: Кудрявцев — Андрюхов

Штрафы: 8:14 (2:6, 4:6, 2:2).



