В МВД призвали не доверять рассылкам в Whatsapp
8 февраля 2017, 18:10
Согласно официальному заявлению, в Казахстане не зарегистрировали ни одного факта подросткового суицида, связанного с виртуальными играми.
Представитель Министерства внутренних дел РК, пресс-секретарь Алмас Садубаев призвал казахстанцев не верить аудиозаписям звонков и прочей недостоверной информации, которая распространяется в мессенджере WhatsApp, сообщает Zakon.kz.
Как заявил Садубаев, в последнее время в мессенджере «WhatsApp» распространяются аудиозаписи звонков, скрины переписки с цифрами жертв и другая недостоверная информация о виртуальной игре суицидального характера. "Призываем граждан не полагаться на сведения, получаемые из социальных сетей и других сомнительных источников, а опираться на официальную информацию компетентных органов. Хочу напомнить, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность. Официально заявляю, что на территории нашей страны фактов самоубийства несовершеннолетних, связанных с суицидальными играми в сети интернет не зарегистрировано", - указывается в сообщении.
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