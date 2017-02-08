В МВД призвали не доверять рассылкам в Whatsapp

Представитель Министерства внутренних дел РК, пресс-секретарь Алмас Садубаев призвал казахстанцев не верить аудиозаписям звонков и прочей недостоверной информации, которая распространяется в мессенджере WhatsApp,

Как заявил Садубаев, в последнее время в мессенджере «WhatsApp» распространяются аудиозаписи звонков, скрины переписки с цифрами жертв и другая недостоверная информация о виртуальной игре суицидального характера. "Призываем граждан не полагаться на сведения, получаемые из социальных сетей и других сомнительных источников, а опираться на официальную информацию компетентных органов. Хочу напомнить, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность. Официально заявляю, что на территории нашей страны фактов самоубийства несовершеннолетних, связанных с суицидальными играми в сети интернет не зарегистрировано", - указывается в сообщении.