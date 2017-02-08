Самый богатый депутат российской Госдумы попросил признать себя банкротом

В соответствии с налоговой декларацией, Палкин владеет 56 квартирами в Архангельской области и тремя в Московской области, кроме того, у него более чем 200 транспортных средств.

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Андрей Палкин подал заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Архангельской области. Задекларированный доход Палкина за 2015 год составил 1,5 млрд рублей - он оказался самым богатым депутатом новой Госдумы. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Заявление Палкина в арбитраж оставлено без движения до 6 марта из-за неправильного оформления, сообщает РАПСИ.

В решении суда говорится, что Палкин не предоставил документы о наличии задолженности перед межрегиональной распределительной сетевой компанией Северо-Запада. Сумма задолженности не раскрывается.

Задекларированный доход Палкина за 2015 год составил почти 1,5 млрд рублей. Об этом в октябре сообщило издание РБК, проанализировав декларации депутатов Госдумы седьмого созыва, избранных в сентябре.

Палкин был избран в Госдуму в прошлом году, ранее он был депутатом законодательного собрания Архангельской области. В соответствии с налоговой декларацией, Палкин владеет 56 квартирами в Архангельской области и тремя в Московской области, кроме того, у него более чем 200 транспортных средств. Комментируя свою декларацию, Палкин говорил, что 1,5 млрд рублей - "общий валовый оборот возглавляемого им холдинга", а его личный доход за 2015 год - 483 млн рублей. Палкин занимается бизнесом в городе Котласе Архангельской области, у него восемь компаний, которые занимаются строительством дорог и домов, писал РБК.