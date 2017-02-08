Спорткомплекс и Дом культуры построят в Хромтау в рамках социальной ответственности бизнеса

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев в Хромтау принял участие в отчетном совещании об исполнении производственной программы и коллективного договора за 2016 год ТОО «Восход-Oriel».

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев в Хромтау принял участие в отчетном совещании об исполнении производственной программы и коллективного договора за 2016 год ТОО «Восход-Oriel».

Открывая совещание, аким области отметил, что, в целом, компания выполнила задачи, поставленные на 2016 год.

- Для каждого человека важны стабильная работа и стабильная заработная плата. Для того чтобы обеспечить эти условия, предприятия должны работать на полную мощность. Главой государства, в рамках Послания к народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и недавнего расширенного заседания Правительства, был дан ряд поручений. Одно из основных поручений – все социально-экономические показатели 2017 года должны быть не ниже уровня 2016 года. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в 2017 году ТОО «Восход-Oriel» ни в коем случае не должно допустить снижения производственных показателей, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.

Генеральный директор ТОО Серик Ибатов сообщил, что в 2016 году не было задержек заработной платы, с января 2017-го размер заработной платы увеличен на 10%. В то же время, компанией допущены снижение объемов добычи хромовой руды и производства хромового концентрата, уровня местного содержания в товарах, работах и услугах.

По итогам совещания акимом области перед руководством предприятия был поставлен ряд задач, главные из которых – с учетом задач, определенных Главой государства в недавнем Послании народу РК, - наращивание объемов производства конкурентоспособной продукции, внедрение инноваций и новых технологий, повышение производительности труда, увеличение казахстанского содержания, недопущение сокращения рабочих мест и заработных плат.





Бердыбек Сапарбаев отметил, что немаловажное значение имеет социальная ответственность и участие предприятия в реализации проектов ГЧП. В ходе совещания генеральный директор ТОО «Восход-Oriel» Серик Ибатов пообещал построить в Хромтау Дом культуры. Реализация проекта начнется уже в текущем году в рамках социальной ответственности бизнеса.

В завершение мероприятия между акиматом области, руководством предприятия и территориальным объединением профсоюзов был заключен меморандум о дальнейших согласованных действиях и взаимопонимании в вопросах регулирования трудовых отношений и обеспечения социальных гарантий для работников.

Напомним, в этот же день глава региона принял участие в аналогичных совещаниях в ТОО «Актюбинская медная компания» и ТОО «Коппер Технолоджи», входящих в структуру холдинга ЗАО «Русская медная компания». В ходе совещания Бердыбек Сапарбаев акцентировал внимание руководства компаний на то, что в 2016 году не было реализовано каких-либо проектов по принципу ГЧП и мерах социальной ответственности бизнеса. В ходе обсуждения данного вопроса стороны пришли к соглашению, что ТОО «Актюбинская медная компания» в рамках социальной ответственности бизнеса построит в г. Хромтау современный спортивный комплекс.