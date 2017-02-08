В Петропавловске трое парней промышляли кражами из подъездов

Сотрудники УВД города Петропавловска задержали группу подозреваемых в серии краж из подъездов. Все преступления происходили в Рабочем поселке, в двухэтажных домах, не оборудованных домофонами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

В полицию поступило сразу несколько заявлений от жителей Рабочего поселка. Во всех случаях из кладовок, ящиков и сундуков подъездов были похищены продукты питания. Картофель, капуста, морковь – злоумышленников интересовали любые виды зимних запасов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения криминальной полиции второго отдела УВД подозреваемые в кражах были задержаны. Ими оказались трое ранее не судимых горожан, в возрасте от 17 до 27 лет. Задержанные признаются, что промышляли с часа ночи до пяти утра. Никого из жильцов ни разу не встречали. Сейчас по данному факту следователями второго отдела полиции проводится досудебное расследование по статье 188 Уголовного Кодекса РК.

Как уточнил и. о. начальника УВД города Петропавловска подполковник полиции Асан Мейрамов, кражи были совершены из домов, не оборудованных кодовыми замками и домофонами. В данное время доказана причастность задержанных к совершению семи эпизодов краж. Проводятся следственные действия. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Полицейские напоминают жителям города и области, что одной из самых действенных мер по предупреждению подобных краж является установка на двери подъездов домофонов, а также камер видеонаблюдения.