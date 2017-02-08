Б. Сапарбаев призвал компании с иностранным участием повысить социальную ответственность

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев побывал с рабочей поездкой в Хромтауском районе, где принял участие в отчетном совещании об исполнении производственной программы и коллективного договора за 2016 год ТОО «Актюбинская медная компания» и ТОО «Коппер Технолоджи», входящих в структуру холдинга ЗАО «Русская медная компания». Инвесторы ведут разработку месторождений медно-цинковых руд в Хромтауском районе с 2006 года.

- Главой государства, в рамках Послания к народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и недавнего расширенного заседания Правительства, был дан ряд поручений. Одно из основных поручений – все социально-экономические показатели 2017 года должны быть не ниже уровня 2016 года. «Актюбинская медная компания» - одна из самых крупных компаний области, действующая уже около 10 лет. От деятельности подобных предприятий во многом зависят социально-экономические показатели области, и мы заинтересованы в вашей стабильности. В целом, по итогам 2016 года компания выполнила поставленные задачи, хотя есть и некоторое снижение, - сказал Бердыбек Сапарбаев.





Итоги производственной деятельности предприятий, а также выполнения коллективных договоров за 2016 год озвучил генеральный директор ТОО «Актюбинская медная компания» Александр Сизиков.

Было отмечено, что, несмотря на снижение добычи медных руд и производства медного концентрата в 2016 году, компаниями были выполнены условия коллективных договоров. В частности, не нарушались сроки выплаты заработной платы, а средняя заработная плата была увеличена в ТОО «Актюбинская медная компания» - на 3,4%, в ТОО «Коппер Технолоджи» - на 3,7%. Рост коснулся и сумм социальных выплат работникам.

Между тем, глава региона обратил внимание руководства предприятий на необходимость увеличения заработной платы на уровне не менее 10%, казахстанского содержания в закупках товаров и более эффективной реализации Партнерской программы по развитию МСБ.

Бердыбек Сапарбаев отметил, что за последние пять лет не было реализовано каких-либо проектов в рамках государственно-частного партнерства. В ходе обсуждения данного вопроса стороны пришли к соглашению, что ТОО «Актюбинская медная компания» в рамках социальной ответственности бизнеса построит в г. Хромтау современный спортивный комплекс и в г. Актобе детский сад.

По итогам совещаний, с учетом приоритетов, обозначенных в Послании Главы государства, аким области поручил принять меры по обеспечению стабильной деятельности предприятий, внедрению инноваций, подготовке высококвалифицированных специалистов, увеличению казахстанского содержания и др.

Завершилось мероприятие заключением меморандума между акиматом области, руководством предприятий и территориальным объединением профсоюзов о дальнейших согласованных действиях и взаимопонимании на региональном уровне в вопросах регулирования трудовых отношений и обеспечения социальных гарантий для работников.