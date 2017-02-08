В Алматы стартовала торжественная церемония закрытия Универсиады-2017

В Алматы в 12-тысячнике "Алматы Арена" стартовала торжественная церемония закрытия 28-х Всемирных зимних студенческих Игр, передает корреспондент Zakon.kz.

В течение 12 дней лучшие спортсмены-студенты из более чем 50 стран мира разыграли 85 комплектов медалей. На церемонии закрытия состоялось чествование главных героев соревнований.

Вечер открыла музыкальная постановка из симбиоза фолка, этно и рока - "Тайны Великой степи". Игра скрипачки Джамили Серкебаевой и 150 барабанщиков придала новую окраску народной песни.







