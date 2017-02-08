В Алматы стартовала торжественная церемония закрытия Универсиады-2017
8 февраля 2017, 19:05
На церемонии закрытия состоялось чествование главных героев соревнований.
В Алматы в 12-тысячнике "Алматы Арена" стартовала торжественная церемония закрытия 28-х Всемирных зимних студенческих Игр, передает корреспондент Zakon.kz.
В течение 12 дней лучшие спортсмены-студенты из более чем 50 стран мира разыграли 85 комплектов медалей. На церемонии закрытия состоялось чествование главных героев соревнований.
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